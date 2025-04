Hàng công trong mơ của MU khi có Cunha, Delap

Theo nhiều nguồn tin uy tín, Matheus Cunha gần như chắc chắn cập bến MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Chân sút người Brazil đang có những cuộc đàm phán tích cực với nửa đỏ thành Manchester và được xem là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công vốn thiếu sắc bén và chiều sâu.

Bên cạnh Cunha, Amorim cũng hướng đến việc chiêu mộ thêm một tiền đạo. Thay vì bom tấn, MU có thể chọn Liam Delap - tài năng trẻ đang thi đấu nổi bật và có giá chỉ khoảng 30 triệu bảng do Ipswich Town xuống hạng.

Ruben Amorim quen sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 hoặc 3-4-3, giúp phát huy tối đa sự cơ động và linh hoạt của hàng công. Khi ấy, Delap sẽ đá cao nhất trên hàng công ở vai trò trung phong cắm. Phía sau Delap sẽ là hai hộ công Fernandes và Cunha giàu sáng tạo và kỹ thuật, tạo nên hệ thống tấn công 3 người.

Fernandes vẫn là bộ não trong lối chơi của MU. Với nhãn quan chiến thuật xuất sắc, khả năng tung ra những đường chuyền sắc bén và dứt điểm từ tuyến hai, anh là mảnh ghép không thể thiếu ở vai trò hỗ trợ. Fernandes có thể lệch trái, phối hợp với hậu vệ cánh tạo ra các tình huống xuyên phá hàng thủ.

Trong khi đó, Cunha giàu kỹ thuật, tốc độ, có thể rê bóng và đột phá ở cự ly ngắn. Anh sẽ đóng vai trò mũi khoan phá vào hàng thủ đối phương, đồng thời di chuyển linh hoạt để kéo giãn hệ thống phòng ngự.

Sự kết hợp giữa Delap, Cunha và Fernandes tạo ra hàng công với đầy đủ yếu tố sức trẻ, sáng tạo và hiệu quả. Cả ba có thể hoán đổi vị trí linh hoạt, chuyển đổi trạng thái nhanh, và tạo áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối thủ.

Cunha và Delap đều chứng tỏ được năng lực ở Premier League mùa này. Trong khi Cunha có 14 bàn sau 28 trận, thì Delap cũng sở hữu cho riêng mình 12 bàn sau 32 trận bất chấp Wolves và Ipswich đều ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng.

Nếu được Amorim rèn giũa đúng cách, hàng công này hứa hẹn mang lại tính cân bằng cũng như giúp MU trở nên khó lường hơn trong các phương án triển khai tấn công.

Mức giá của Cunha không rẻ với điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng. Delap có giá mềm hơn, rơi vào khoảng 30 triệu bảng. "Quỷ đỏ" dự định bán đứa Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, thậm chí cả Alejandro Garnacho để làm mới hàng công.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.