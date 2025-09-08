Hàng công phung phí, Hà Nội mất điểm đáng tiếc

Dù cầm bóng vượt trội, CLB Hà Nội vẫn phải chấp nhận trận hòa 0-0 trước Thái Nguyên T&T ở vòng 2 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, phơi bày hạn chế trên hàng công của ứng viên vô địch.

Dù cầm bóng vượt trội, Hà Nội vẫn phải chấp nhận trận hòa 0-0 trước Thái Nguyên T&T.

Bước vào trận đấu chiều 8/9 sau chiến thắng 1-0 trước Phong Phú Hà Nam, Hà Nội nhập cuộc chủ động với thế trận áp đảo. Hải Yến và các đồng đội liên tục dồn ép đối thủ, song hệ thống phòng ngự kỷ luật của Thái Nguyên T&T khiến đội bóng thủ đô rơi vào bế tắc.

Phút 12, chính Thái Nguyên mới là đội tạo ra cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Bích Thùy tung cú dứt điểm nguy hiểm từ pha phản công, nhưng bóng đi chệch cột. Hà Nội phải đợi đến phút 31 mới có tình huống đáng chú ý khi Hải Yến đánh đầu cận thành, song thủ môn Kim Thanh xuất sắc cứu thua.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Hà Nội tung Thanh Nhã vào sân nhằm tạo đột biến nhưng mọi nỗ lực đều bị hóa giải bởi sự chắc chắn của hàng thủ Thái Nguyên T&T cùng phong độ chói sáng của thủ môn Kim Thanh. Về phía đội bóng xứ chè, Bích Thùy - ngòi nổ quan trọng - bị phong tỏa, khiến họ cũng không tạo thêm được tình huống đột biến.

Kết quả hòa 0-0 giúp Hà Nội tạm vươn lên ngôi đầu với 4 điểm sau hai lượt trận, trong khi Thái Nguyên T&T tiếp tục có trận hòa thứ hai liên tiếp. Trận đấu một lần nữa cho thấy Hà Nội cần lời giải hiệu quả hơn cho hàng công nếu muốn chinh phục chức vô địch.