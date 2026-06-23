Hàng chục tỷ USD đang đổ vào các startup công nghệ quốc phòng

Các cuộc xung đột đang biến công nghệ quốc phòng trở thành một trong những điểm "nóng" thu hút dòng vốn đầu tư mạo hiểm năm 2026.

Theo dữ liệu từ PitchBook cung cấp cho Financial Times, các startup trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng đã huy động được 12,3 tỷ USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) kể từ đầu năm 2026. Con số này gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và đã chính thức vượt qua mức 9,95 tỷ USD của cả năm 2025.

Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột gần đây làm lộ rõ nhu cầu cấp bách đối với các hệ thống vũ khí thế hệ mới với chi phí sản xuất rẻ hơn và thời gian chế tạo nhanh hơn.

Tuy nhiên, việc một số quỹ đầu tư sẵn sàng chi trả mức giá cao dựa trên kỳ vọng rằng chi tiêu quốc phòng của các chính phủ sẽ duy trì trong dài hạn cũng dấy lên mối lo ngại về tình trạng tăng trưởng quá nóng ở một vài phân khúc.

Cơn sốt định giá tại các startup

Ông Daniel Rudnicki Schlumberger - người đứng đầu sáng kiến an ninh và phục hồi khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Á của JPMorgan - nhận định: "Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi quan trọng nhất trong cách thức tiến hành chiến tranh từ trước đến nay".

Ông nói thêm rằng định giá của các doanh nghiệp đã tăng vượt bậc khi giới đầu tư nhận ra "đây là một lĩnh vực có nhu cầu dài hạn".

Đơn cử như cuộc xung đột vùng Vịnh đã kích ngòi cho làn sóng quan tâm mạnh mẽ vào công nghệ phòng thủ hàng hải.

Startup Kraken Technology của Anh - đơn vị sở hữu các tàu săn mìn tự hành vừa được Hải quân Hoàng gia Anh lựa chọn để triển khai tại eo biển Hormuz - đang tìm cách huy động khoảng 100 triệu USD với mức định giá chạm ngưỡng 1 tỷ USD .

Chiếc tàu ngầm không người lái K3 SCOUT của Kraken Technology Group tại eo biển Solent. Ảnh: Financial Times.

Dù có những lo ngại về mức định giá cao của một số doanh nghiệp, ông Shonnel Malani - đối tác quản lý tại tập đoàn vốn cổ phần tư nhân Advent International - vẫn khẳng định động lực thúc đẩy nguồn cầu sẽ tồn tại ngay cả khi các cuộc xung đột hiện tại kết thúc.

Vào tháng 3 vừa qua, Advent thông báo kế hoạch giải ngân lên tới 1 tỷ USD vào các công nghệ quốc phòng thế hệ mới. Ông Malani nhấn mạnh: "Nhu cầu cho các công nghệ và năng lực quốc phòng này rất lớn và thiết thực".

Dù vậy, làn sóng bùng nổ này hiện tập trung đậm đặc tại Mỹ, khi các startup nước này thâu tóm tới 11,4 tỷ USD trong tổng số vốn huy động được.

Riêng Tập đoàn Anduril Industries đã chiếm gần một nửa con số đó. Công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon này nổi tiếng với hệ thống máy bay không người lái (drone) và các tháp giám sát, đã tăng gần gấp đôi định giá lên mức 61 tỷ USD sau vòng gọi vốn 5 tỷ USD vào tháng trước với sự góp mặt của Thrive Capital và Andreessen Horowitz.

Bên cạnh đó, các startup Mỹ khác như Saronic Technologies (chuyên về tàu mặt nước tự hành) và Shield AI (nhà sản xuất drone) cũng liên tục ghi nhận các thương vụ thành công.

Châu Âu tìm lối đi riêng

Tại châu Âu, các startup công nghệ quốc phòng mới chỉ hoàn tất các vòng gọi vốn trị giá 460 triệu USD , song con số này chưa bao gồm một số thương vụ tài trợ lớn đang trong quá trình đàm phán.

Helsing - một startup drone của Đức được hậu thuẫn bởi tỷ phú Daniel Ek - đang rục rịch gọi vốn 1,2 tỷ USD ở mức định giá khoảng 18 tỷ USD . Trong khi đó, Stark - một doanh nghiệp Đức khác chuyên sản xuất drone "cảm tử" - cũng đang thảo luận để huy động ít nhất 300 triệu euro, định giá công ty ở mức 2,5 tỷ euro.

Ông Benoit Fosseprez, đối tác quản lý tại tập đoàn đầu tư AVP, đơn vị vừa ra mắt quỹ công nghệ quốc phòng châu Âu trị giá 500 triệu euro cùng với quỹ VC Earlybird, nhận xét: "Đây là một thị trường nóng, cần được giải quyết một cách tương thích với ngân sách dài hạn của các quân đội châu Âu".

Hệ thống chiến đấu trên không CA-1 Europa do Helsing sản xuất. Ảnh: Reuters.

Sự nhảy vọt về giá trị đang kéo theo những cái nhìn khắt khe từ giới quan sát về tính bền vững của nguồn thu một khi chiến sự tại Ukraine hạ nhiệt. Tuy nhiên, ông Florian Heinemann, đối tác sáng lập tại Project A Ventures, lại cho rằng mức định giá hiện tại không hề điên rồ bởi "đằng sau các công ty đó là hoạt động kinh doanh thực chất với lượng đơn đặt hàng rất lớn".

Đồng quan điểm, ông Mikolaj Firlej, đối tác quản lý và đồng sáng lập của Expeditions, nhận định châu Âu vẫn còn "những lỗ hổng năng lực nghiêm trọng", đặc biệt là trong mảng tình báo, giám sát và tình trạng thiếu hụt các nhà sản xuất linh kiện quan trọng ở địa phương.