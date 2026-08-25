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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì

  • Thứ ba, 25/8/2026 17:58 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Đến 10 giờ ngày 25/8, Trung tâm Y tế An Khê, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 66 bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt, nghi liên quan đến việc sử dụng bánh mì.

Hàng chục người nhập viện nghi liên quan đến bánh mì. Ảnh minh hoạ: Linh huỳnh.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, từ khoảng 20 giờ ngày 23/8 đến 17 giờ 30 phút ngày 24/8, các trường hợp trên mua bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, phường An Khê. Đến khoảng 19 giờ ngày 24/8, các bệnh nhân lần lượt xuất hiện triệu chứng bất thường và rải rác đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Bệnh nhân đầu tiên nhập viện lúc 17 giờ 27 phút ngày 24/8. Đến 10 giờ ngày 25/8, tổng cộng 66 người đã được tiếp nhận điều trị liên quan đến vụ việc; trong đó 4 trường hợp xin xuất viện để chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai tiếp tục điều trị. Đa số bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được theo dõi, điều trị.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các trường hợp nghi ngộ độc đều sử dụng bánh mì thập cẩm với nhiều thành phần gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim.

Để phục vụ công tác điều tra, Trạm Y tế đã lấy và niêm phong 12 mẫu thực phẩm gồm dưa leo, rau thơm, pa tê, chả cá chiên, chà bông, khô gà, sốt bơ trứng, ớt xay, dưa chua, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội. Cơ quan chức năng đồng thời lấy mẫu chất nôn của một bệnh nhân để bảo quản, gửi đơn vị kiểm nghiệm nhằm tìm căn nguyên gây ngộ độc.

Theo chủ Hộ kinh doanh Bin Bin, cơ sở trung bình bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại mỗi ngày, hoạt động từ 6 - 21 giờ.

UBND phường An Khê đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh, đồng thời truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Cơ quan chức năng yêu cầu Hộ kinh doanh Bin Bin tạm ngừng sản xuất, kinh doanh bánh mì cho đến khi có kết luận chính thức.

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Quang Thái / TTXVN

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