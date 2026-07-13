Hàng chục nghìn lượt người tham dự lễ hội tại Nam Long II Central Lake

Khu vực trò chơi liên hoàn Game Zone luôn tấp nập người tham gia thử sức trong không khí sôi nổi với loạt thử thách ném bóng Bách phát bách trúng, Săn gậy thần tốc và Mê cung điện. Trong khi đó, gian hàng ẩm thực Food & Chill cũng hấp dẫn du khách không kém với món ăn đường phố đặc trưng của lễ hội, được cả trẻ em và người lớn yêu thích.