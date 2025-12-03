Hàng chục cá nhân bị lừa xin việc và làm thẻ 'Vip' xuất nhập cảnh

Cần tiền chi tiêu cá nhân, Quang bịa chuyện rồi dụ dỗ, lôi kéo nhiều người "chạy" việc làm vào ngành công an và xin cấp thẻ "Vip" về xuất nhập cảnh để chiếm đoạt tài sản.

TAND thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Đăng Quang (sinh năm 1974, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, quá trình xét xử cho thấy Bùi Đăng Quang là cán bộ thuộc một đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn xin việc làm trong ngành công an, xin cấp visa, thẻ ABTC (thẻ đi lại của doanh nhân APEC).

Bùi Đăng Quang bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2018, Quang đã chiếm đoạt số tiền hơn 2,8 tỷ đồng , 31.300 USD (tương đương hơn 702 triệu đồng) và 2 cây vàng của 17 bị hại. Trong số các nạn nhân có ông Nguyễn Xuân P. (sinh năm 1949) bị chiếm đoạt hơn 295 triệu đồng.

Cáo trạng thể hiện khoảng tháng 2/2017, ông P. đến cơ quan quản lý về xuất nhập cảnh hỏi thủ tục cấp lại hộ chiếu thì gặp Quang tại đây. Bị cáo nói: "Chú có cháu nào muốn xin vào làm tại Cục quản lý xuất nhập cảnh thì bảo cháu". Quang cho biết chi phí xin việc hết 800 triệu đồng.

Một tháng sau, bị cáo gọi điện mời ông P. ra quán bia và giới thiệu một nam giới nói là "cục phó". Do tin tưởng, ông P. nhờ Quang xin việc cho cháu ruột và đặt cọc bằng 2 cây vàng SJC. Sau đó, ông P. đưa tiếp 150 triệu đồng để lo việc cho cháu ruột.

Về sau, bị cáo tiếp tục nhắn tin yêu cầu ông P. đưa tiền để xác minh lý lịch. Ngoài ra, thông qua ông P., Quang có hành vi chiếm đoạt tiền của một số người khác có nhu cầu sang Australia để gặp người thân và xin việc làm.

Đặc biệt, bị cáo nói bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an nên có thể xin được thẻ ABTC doanh nhân. Với thẻ này, khi nhập cảnh, xuất cảnh vào các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi trong thẻ thì không cần phải có thị thực của các nước và vùng lãnh thổ đó.

Quang báo chi phí làm thẻ cho nhóm của anh Nguyễn Văn L. (sinh năm 1980) là 3.100 USD (gồm 2.500 USD là tiền làm thẻ, 600 USD để mua cuống vé máy bay). Bị cáo hứa hẹn trong vòng 2 đến 3,5 tháng sẽ có thẻ.

Tài liệu truy tố xác định, tổng số tiền Bùi Đăng Quang nhận của nhóm anh L. (8 người) là 24.800 USD , tương đương hơn 556 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Quang bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15/5/2025, bị cáo ra đầu thú. Số tiền chiếm đoạt được, Quang chi tiêu cá nhân hết và mới khắc phục được 40 triệu đồng.