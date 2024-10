Han So Hee mua căn hộ 5 tỷ won

Ngôi sao “Thế giới hôn nhân” đã mua căn hộ sang trọng trị giá 5,24 tỷ won, tờ Maeil Business Newspaper đưa tin ngày 20/10.

Theo hồ sơ, Han So Hee đã mua căn duplex thuộc dự án Arcadia Signature với giá 5,24 tỷ Won (gần 100 tỷ đồng ) vào ngày 21/8. Nữ diễn viên đã hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sở hữu bằng cách thanh toán số dư vào ngày 30 tháng trước. Ngoài ra, quyền đảm bảo tài sản thế chấp cho các ngân hàng thương mại với giá trị tối đa 1,1 tỷ won cũng đã được thiết lập, cho thấy Han So Hee đã mua nhà với một khoản vay khoảng 1 tỷ won.

Được hoàn thành vào tháng 5/2023, cả tòa nhà rộng 203 mét vuông, gồm 6 tầng (trong đó có 2 tầng hầm). Đây là một villa sang trọng, gồm sáu căn hộ thông thường và hai căn duplex, với giá bán dao động từ 4 - 5 tỷ won. Căn duplex của Han So Hee là căn lớn nhất, gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, một gác xép và một sân thượng với view nhìn ra sông Hàn, núi Achasan và núi Yongmasan.

Vị trí căn hộ cũng khá đắc địa khi gần công viên Achasan, Trung tâm Y tế Asan ở Seoul, Bệnh viện Đại học Konkuk, cửa hàng bách hóa Hyundai và cửa hàng bách hóa Jamsil Lotte đều nằm trong phạm vi 10 - 15 phút lái xe.

Han So Hee trở thành chủ nhân căn duplex 5,24 tỷ won. Ảnh: @xeesoxee.

Trước đó, Han So Hee từng gây chú ý khi mua một căn biệt thự rộng 155 mét vuông với giá 1,95 tỷ won vào tháng 12/2021, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Căn nhà nằm trong khu VilladegreeumW thuộc phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi, chỉ cách nhà mới của Han So Hee khoảng 5 phút đi bộ.

Khu VilladegreeumW bao gồm 16 biệt thự, được bao quanh bởi 2 ngọn núi. Khu vực này cũng rất gần Seoul, chỉ mất khoảng 15 - 30 phút lái xe đến các trung tâm thành phố như Gangnam. Đặc biệt, căn hộ của Han So Hee ở gần căn penthouse có giá hàng trăm tỷ của vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin. Ngoài ra, nhiều sao Hàn khác như Oh Yeon Seo, Park Jin Young… cũng mua nhà ở khu vực này.

Han So Hee sinh năm 1994. Cô nàng bén duyên với nghệ thuật từ năm 2016 và nhanh chóng lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn với hình thể đẹp, gương mặt sắc sảo. Han So Hee góp mặt trong nhiều dự án phim như Thế giới hôn nhân, Dẫu biết, My name... Ngoài ra, cô cũng trở thành “nữ hoàng quảng cáo” mới tại xứ kim chi, được nhiều nhãn hàng, tạp chí lớn săn đón.

Song khoảng thời gian gần đây, Han So Hee liên tục vướng lùm xùm đời tư, khiến cô bị nhiều nhãn hàng quay lưng, cắt hợp đồng.