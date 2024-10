Han So Hee lại vướng tranh cãi

Han So Hee bị tố khai gian tuổi. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng giải thích vì những biến cố khi còn nhỏ nên cô phải học muộn một năm.

Theo tin tức của Ten Asia vào ngày 31/10, Han So Hee sinh năm 1993, chứ không phải 1994 như thông tin ê-kíp nữa diễn viên đưa ra bấy lâu nay. Sự việc đã làm dấy lên tranh cãi khiến công chúng nghi ngờ nữ diễn viên khai gian tuổi.

Liên quan đến vấn đề này, Han So Hee giải thích thông qua công ty quản lý 9Ato Entertainment. Theo Han So Hee, ở độ tuổi tiểu học, nữ diễn viên không thể đến trường do gia đình gặp biến cố. Và phải sau một năm nghỉ, cô mới có thể tiếp tục học. Vì biến cố kể trên, cô đi học rồi tốt nghiệp cùng lứa 1994.

Han So Hee sinh năm 1993. Ảnh: Hankyung.

Han So Hee nói với Ten Asia: "Khi chuẩn bị vào lớp 4, tôi buộc phải đến Ulsan do mẹ tôi bị bắt giữ. Sau đó, tôi phải ở nhà một năm và bị đình chỉ học tập. Sau khi mẹ tôi bị bắt, tôi quay lại Wonju và vào lại lớp 4”.

Mẹ của Han So Hee, bà Shin, đang bị giam giữ. Bà Shin bị bắt vào 3/9 với cáo buộc điều hành địa điểm đánh bạc trái phép ở khu vực Wonju, Gangwon-do trong khoảng 20 tháng, từ 12/2022 đến cuối tháng 8 năm nay.

Thời điểm đó, công ty quản lý của Han So Hee, 9 Ato Entertainment, cho biết: "Đây là vấn đề cá nhân do người mẹ gây ra. Nữ diễn viên Han So Hee cũng nói rằng cô ấy không thể bày tỏ cảm xúc cá nhân khi nghe thông tin này. Sự việc này không liên quan gì đến nữ diễn viên và nó là kết quả từ hành động tùy tiện của người mẹ, không phải việc của cô ấy”.