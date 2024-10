Gil Lê gặp mặt gia đình Xoài Non

Trong dịp sinh nhật ba của Xoài Non, Gil Lê cũng xuất hiện và chụp hình cùng gia đình người yêu.

Ngày 29/10, Xoài Non đăng loạt ảnh chụp cùng gia đình trên trang cá nhân. Cùng loạt ảnh, Xoài Non viết: “Happy Birthday ba yêu. Con yêu ba”. Trong loạt ảnh, Xoài Non cùng gia đình đều mặc trang phục trắng. Đặc biệt, Gil Lê cũng có mặt trong một tấm hình chụp cùng cha mẹ, anh trai của Xoài Non. Gil Lê đứng ngay sau và đặt tay lên vai Xoài Non. Khi đăng tải loạt ảnh, Xoài Non cũng gắn tài khoản của Gil Lê.

Gil Lê xuất hiện trong ảnh gia đình của Xoài Non. Ảnh: FBNV.

Cách đây ít ngày, khi cùng tham buổi họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió, Gil Lê đã giới thiệu Xoài Non là người yêu. Cụ thể, ca sĩ Ngọc Ánh hỏi Gil Lê khi thấy ca sĩ đi cùng Xoài Non: “Xoài là bạn em hả?”. Gil Lê liền đáp: “Dạ, người yêu em”. Sau đó, Ngọc Ánh nhắn nhủ với Xoài Non: “Em có người yêu rất yêu thương và chung thủy với em”.

Thời gian qua, Xoài Non và Gil Lê thoải mái tương tác với nhau, cùng livestream, tham gia sự kiện. Trong các livestream, hai người có nhiều cử chỉ thân mật. Xoài Non thậm chí nói: “Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em” khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là “vợ”.

Gil Lê cho biết 2 người sống chung tòa nhà. Gil Lê ở tầng trên còn Xoài Non ở tầng dưới. Hai người thường gặp nhau ăn uống vào dịp cuối tuần.

Gil Lê sinh năm 1991, bước chân vào lĩnh vực giải trí năm 17 tuổi. Gil Lê tham gia chương trình Sáng bừng sức sống rồi trở thành thành viên nhóm nhạc X5. Năm 2013, X5 tan rã, Gil Lê chuyển sang hoạt động solo. Gần đây, ca sĩ làm MC tại chương trình Nữ hoàng vũ đạo đường phố, phiên bản Việt của show Hàn Quốc Street Woman Fighter. Gil Lê là một trong số nghệ sĩ tham gia Chị đẹp đạp gió.