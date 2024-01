Han So Hee gây bão khi diện mốt lộ nội y ở Paris

Tham dự show Dior ở Pháp, Han So Hee khoác lên mình thiết kế táo bạo. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Rihanna, Natalie Portman, Anya Taylor-Joy.

Hình ảnh táo bạo của Han So Hee

Ngày 22/1 (giờ Việt Nam), Dior tổ chức show diễn giới thiệu bộ sưu tập Couture Spring 2024. Show diễn thuộc khuôn khổ Paris Haute Couture Fashion Week. Trong tiết trời lạnh giá ở Pháp, Han So Hee xuất hiện khi diện váy xuyên thấu, để lộ nội y. Nữ diễn viên phối mẫu trang phục có họa tiết xước cùng áo khoác dáng dài và mẫu túi xách Lady Dior của nhà mốt Pháp. Ngoại hình của Han So Hee được đánh giá cao. Sau show diễn, hình ảnh của cô phủ sóng trên mạng xã hội. Bên cạnh Han So Hee, show diễn của Dior gây chú ý khi có sự xuất hiện bất ngờ của Rihanna. Nữ diễn viên diện mẫu puffer jacket cùng thắt lưng da. Thiết kế được lấy cảm hứng từ phom dáng áo khoác kinh điển của Dior. Ngoài ra, Natalie Portman ngồi hàng ghế đầu trong bộ đồ thanh lịch, sang trọng. Anya Taylor-Joy khoác lên sắc đỏ tươi trẻ, quyến rũ.

Show diễn phản ánh nghịch lý

The Guardian đánh giá dưới thời của Maria Grazia Chiuri, Dior đang phát triển, có lợi nhuận cao và tăng uy tín. Bộ sưu tập haute couture của Dior được kết hợp giữa sự sang trọng và đơn giản. Một phần là chất liệu cotton trơn, phần khác gồm các đặc tính trang nhã nhưng rất lộng lẫy của vải moire. Bên cạnh đó, bộ sưu tập mang lại cảm giác hoài cổ nhưng vẫn ẩn chứa những đặc điểm phù hợp với hiện đại. Các thiết kế được tái hiện một cách khéo léo từ loạt phom dáng đình đám của nhà mốt Pháp, từng ra mắt vào những năm 1950. "Chúng tôi muốn tôn vinh những ý tưởng của ông Dior, nhưng theo cách dễ mặc hơn. Vào thời điểm đó, những gì ông ấy làm rất tuyệt vời. Tuy nhiên, ngày nay, chúng khiến người mặc không thoải mái", Maria Grazia Chiuri chia sẻ. Bà cho rằng thách thức lớn nhất khi làm bộ sưu tập này là làm sao để chọn được những chất liệu độc đáo, phom dáng phù hợp với nhóm khách hàng hiện đại.