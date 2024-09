Han So Hee diện bikini gây sốt

Loạt ảnh Han So Hee diện bikini nhanh chóng thu hút sự quan tâm của fan. Hơn 3 triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Theo Chosun, ngôi sao Kyungseong Creature đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tham dự sự kiện tại Bangkok, Thái Lan. Cô tận hưởng kỳ nghỉ trong một resort sang trọng, tiện nghi. Thông qua trang cá nhân, Han So Hee đăng tải loạt ảnh diện bikini màu đen, khoe vóc dáng cân đối. Cô cũng tạo thêm điểm nhấn với chiếc khăn trùm đầu.

Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên chia sẻ ảnh mặc đồ bơi hai mảnh trên mạng xã hội. Trong những tấm hình bikini, cô để lộ nhiều hình xăm ở vòng hai và vùng hông.

Ảnh bikini của diễn viên thu hút hơn 3 triệu lượt thích. Ảnh: @xeesoxee.

Loạt ảnh gợi cảm của diễn viên thu hút sự chú ý của fan với hơn 3 triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Han So Hee bắt đầu nổi lên sau vai "tiểu tam" Yeo Da Kyung trong tác phẩm truyền hình đình đám The World of the Married (Thế giới hôn nhân). Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh với các đường nét thanh tú. Người đẹp từng được ví là "bản sao Song Hye Kyo" vì gương mặt có nhiều nét tương đồng.

Song trái với vẻ ngoài, Han So Hee có đời sống cá nhân phóng khoáng, nổi loạn, phong cách thời trang cá tính. Cô nhiều lần không ngại khoe ảnh đầy hình xăm trên cơ thể.

Hình ảnh Han So Hee trong một sự kiện gần đây. Ảnh: @xeesoxee.

Người đẹp từng phải bỏ ra 20 triệu won ( 14.500 USD ) để loại bỏ tất cả vết mực này với sự hỗ trợ của công ty quản lý. "Làm việc với tư cách là một diễn viên đặt ra những hạn chế nhất định đối với lối sống ban đầu của tôi... Ngày ấy hay bây giờ đều là tôi. Suy nghĩ của tôi không thay đổi nhiều kể từ đó", cô từng chia sẻ.

Trong nhiều sự kiện gần đây, Han So Hee cũng không còn cố gắng che giấu các hình xăm như trước.

Thời gian qua, Han So Hee vướng ồn ào về đời tư. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi hẹn hò, cô và Ryu Jun Yeol đường ai nấy đi.

Song lùm xùm kể trên ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh, công việc của nữ diễn viên. Trong hơn 2 tháng, có đến 3 thương hiệu từng hợp tác với Han So Hee tìm người mẫu mới, thay thế vị trí của nữ diễn viên.