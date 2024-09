Mạnh Kiên bị loại, cô gái mới xuất hiện ở Đảo thiên đường

Hai người chơi đầu tiên bị loại khỏi show hẹn hò Đảo thiên đường lộ diện là Mạnh Kiên và Thu Uyên.

Không nằm ngoài dự đoán, hai người chơi có số phiếu trái tim tích lũy thấp nhất và phải ra về sau tập 8 show hẹn hò thực tế Đảo thiên đường là Mạnh Kiên và Thu Uyên.

Cùng thời điểm, chương trình bổ sung thêm người chơi mới. Diễn viên Quyên Qui, 26 tuổi, góp mặt trong đội hình người chơi nữ. Trong khi đó, danh tính người chơi nam chưa được công bố.

Mạnh Kiên, Thu Uyên ra về

Tập 8 Đảo thiên đường mở đầu bằng phân cảnh trong ngôi nhà chung. Tại đây, 4 người chơi rơi vào top nguy hiểm gồm Mạnh Kiên, Wukong, Thu Uyên, Yuna Vũ tỏ ra lo lắng.

Nhà sản xuất công bố Mạnh Kiên là người chơi đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình. Việc Mạnh Kiên bị loại khiến những người chơi còn lại buồn bã. Yuna Vũ chia sẻ: "Em cảm thấy rất là tiếc".

"Ngay sau buổi hẹn hò và nghe thấy tên anh ấy bị loại, tâm trạng tôi hơi tệ", Lee Rayeon nói.

Sau khi phải ra về, Mạnh Kiên tâm sự: "Khi tham gia chương trình, tôi rất chân thành. Bởi vì tôi biết thời gian của mình không có nhiều. Và tôi không muốn diễn. Tôi cũng sẵn sàng cho việc phải ra đi. Đây là một kỷ niệm mà mình nghĩ sẽ không bao giờ quên. Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng nhau ở lại và hết mình với chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau".

Mạnh Kiên là người chơi nam bị loại khỏi chương trình.

Kết quả Mạnh Kiên bị loại không quá bất ngờ. Ở các tập trước đó, người chơi này luôn bị phản ứng vì liên tục có nhiều câu nói kém duyên, hành xử thiếu tinh tế đối với các người chơi nữ khi hẹn hò. Khán giả còn đặt cho anh biệt danh là "Kiên gia trưởng".

Về phía người chơi nữ, Thu Uyên là cô gái phải ra về. Cô khóc và buồn bã khi nhận kết quả.

"Thật sự tôi rất bất ngờ. Tôi không nghĩ mình nằm trong danh sách những người bị loại đầu tiên. Nhưng tôi không có gì phải nuối tiếc vì đã sống thật với chính mình. Yếu tố quan trọng là tình yêu và cảm xúc, Uyên hy vọng các bạn người chơi hãy bỏ những yếu tố bên ngoài và sống đúng với cảm xúc của mình. Nếu thật sự thích ai và có cảm tình với ai thì cứ tiến tới", cô bày tỏ.

Sau khi Mạnh Kiên, Thu Uyên bị loại, diễn viên Quyên Qui là người chơi mới góp mặt tại chương trình. Sự xuất hiện của Quyên Qui khiến dàn người chơi nam phấn khích. Michael Trương, Wukong hay Cheon Minuk đều dành những lời khen cho vẻ ngoài và tính cách thân thiện của người chơi mới.

Michael Trương lộ nhiều 'red-flag'

Ngay khi bước đến chương trình, diễn viên Quyên Qui đã có ngay cơ hội lựa chọn người chơi nam bất kỳ để hẹn hò. Michael Trương là chàng trai được Quyên Qui chọn.

Giải thích lý do, diễn viên Quý cô thừa kế cho biết ấn tượng vì sự thân thiện của Michael Trương. Cả hai sau đó có buổi hẹn hò trên bãi biển.

Diễn viên Quyên Qui tham gia show hẹn hò Đảo thiên đường.

Michael Trương đặt nhiều câu hỏi cho Quyên Qui về gu bạn trai, sở thích, tính cách. Cả hai có nhiều điểm chung và khá hòa hợp trong buổi hẹn hò đầu tiên.

"Tôi và cô ấy có nhiều điểm chung. Tôi cảm thấy như đang nói chuyện với phiên bản nữ của chính mình. Có phải tôi đang ở trong một bộ phim và cô ấy là nữ chính không. Thật không thể tưởng tượng nổi", chàng trai gốc Việt chia sẻ.

Việc Michael Trương hào hứng, nhiệt tình và dành tình cảm cho Quyên Qui dù trước đó đã hẹn hò Yuna Vũ, Lee Rayeon khiến ban bình luận phản ứng. Lee Rayeon cũng bày tỏ sự thất vọng với chàng trai này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Michael Trương là người chơi có nhiều "red-flag" nhất chương trình.

Không mất quá nhiều thời gian, Quyên Qui nhanh chóng làm quen với các người chơi nữ trong show hẹn hò dù khả năng giao tiếp tiếng Anh yếu.

Thử thách ở cuối chương trình là các chàng trai phải vào bếp với những nguyên liệu có sẵn. Sau khi hoàn thành, 5 cô gái sẽ lựa chọn món ăn mà mình mong muốn. Chàng trai có món ăn được lựa chọn sẽ dùng bữa với cô gái đó. Ngược lại, nếu chàng trai nào không được lựa chọn thì phải ăn một mình.

Kết quả, Yuna Vũ và Bùi Khánh Linh cùng lựa chọn món bò bít tết do Michael Trương thực hiện. Món gỏi cuốn được Quyên Qui chọn là của Hà An Huy. Lee Hoyeon đứng trước món mỳ trộn do Wukong làm. Trong khi đó, bón kimbap của Cheon Minuk không được ai lựa chọn.

Khi các người chơi đang sôi nổi bàn luận về các món ăn, một chàng trai bất ngờ bước vào nhưng không lộ mặt. Việc người này xuất hiện khiến dàn bình luận, người chơi đều phấn khích. Điều này sẽ giúp cho Lee Rayeon có thêm cơ hội hẹn hò, trong bối cảnh Michael Trương dành nhiều tình cảm cho các cô gái khác.