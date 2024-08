Kết quả khó hiểu ở show hẹn hò Đảo thiên đường

Tập 7 show hẹn hò Đảo thiên đường chủ yếu xoay quanh buổi hẹn hò của bộ ba Mạnh Kiên - Lee Rayeon - Michael Trương. Đây cũng là tập có thời lượng ngắn nhất từ trước đến nay của chương trình với hơn 65 phút.

Dựa vào kết quả số phiếu trái tim tích lũy, hai trong bốn người chơi đối diện nguy cơ bị loại khỏi chương trình. Ở phía người chơi nam, Mạnh Kiên và Wukong nằm trong danh sách nói trên. Trong khi đó, Yuna Vũ hoặc Thu Uyên sẽ phải ra về.

Do thắng thử thách ở tập 6, bộ ba Mạnh Kiên - Lee Rayeon - Michael Trương có cơ hội hẹn hò tại địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất cả nước. Trong đó, Michael Trương và Lee Rayeon trải qua những giây phút lãng mạn trên du thuyền vào buổi chiều ở Phú Quốc. Cả hai cùng ăn uống, nói chuyện và bày tỏ tình cảm.

Lee Rayeon vẫn hướng trái tim đến chàng trai gốc Việt. Khi Michael Trương đặt câu hỏi: "Em cảm thấy thế nào nếu anh có cảm tình với một người khác hoặc hẹn hò cô gái khác. Điều đó có làm em buồn không?", người đẹp Hàn Quốc đáp: "Chắc chắn em sẽ buồn rồi. Trái tim của em lúc đó không ổn".

Người chơi này nói thêm khoảnh khắc cô cảm thấy tồi tệ nhất là lúc chứng kiến Michael Trương chăm sóc Yuna Vũ tại hồ bơi khi cả hai là một cặp, cùng tham gia trò chơi vận động dưới nước ở tập 6 trước đó.

Đối diện cảm xúc của Lee Rayeon, Michael Trương giải thích tại thời điểm đó, anh và Yuna Vũ chỉ là đồng đội. Cả hai đặt quyết tâm cao nhất cho việc chiến thắng. Anh cũng nói bản thân không thể ngăn cản Lee Rayeon nếu cô có lựa chọn hẹn hò với một người con trai khác.

"Khi nói chuyện với Cheon Minuk, anh nói rằng sự đồng điệu của anh và em là mạnh nhất trong nhà chung so với những người còn lại. Hiện tại kết luận là hơi sớm. Thế nên anh cũng cho người khác cơ hội", Michael Trương chia sẻ.

Trái ngược với buổi hẹn hò lãng mạn với Michael Trương, Lee Rayeon có phần căng thẳng khi lần đầu đi chơi riêng cùng Mạnh Kiên.

Người mẫu liên tục đặt những câu hỏi cho cô gái Hàn Quốc về trình độ học vấn, thích đọc sách gì, kế hoạch cuộc sống trong 5 năm tiếp theo. Lee Rayeon nhẹ nhàng trả lời tất cả thắc mắc của Mạnh Kiên. Sau đó, cô thẳng thắn hỏi Mạnh Kiên về việc anh bị nói gia trưởng, quá nghiêm túc.

Sau buổi hẹn hò, cô đưa ra nhận xét: "Bản thân tôi cảm thấy như đang tham gia một buổi phỏng vấn vậy. Nhưng không sao, tôi cảm thấy vui, đôi khi những điều này cũng thú vị mà".

Về phía Mạnh Kiên, anh cho rằng Lee Rayeon là cô gái anh dành nhiều thiện cảm nhất trong số những người từng hẹn hò.

"Tôi cảm thấy buổi nói chuyện với Lee Rayeon rất tuyệt vời. Trong 3 người phụ nữ đã hẹn hò, mình cảm thấy Lee Rayeon là người phù hợp nhất. Tôi không nói 2 người kia không tốt, song Lee Rayeon là phù hợp nhất", người mẫu nói.

Sau buổi hẹn hò, 10 người chơi tụ họp trong bữa ăn tối. Khi cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ, nhà sản xuất thông báo hai người chơi nam, nữ có số phiếu trái tim tích lũy thấp nhất trong những tập phát sóng đã qua sẽ nằm trong danh sách loại.

Những người chơi nam sau đó sẽ chọn ra một người chơi nữ bị loại. Ngược lại, những người chơi nữ sẽ tìm ra một người chơi nam phải ra về.

Theo kết quả tổng hợp từ đầu chương trình, hai người chơi nam có số phiếu bình chọn trái tim thấp nhất, nằm trong danh sách loại là Mạnh Kiên và Wukong. Ở phía người chơi nữ, hai cái tên gồm Yuna Vũ và Thu Uyên.

Việc DJ Wukong xuất hiện trong danh sách thí sinh đối diện nguy cơ bị loại khiến ban bình luận lẫn dàn người chơi sốc. Kết quả này cũng gây khó hiểu và được cho là thiếu công bằng bởi Wukong tham gia từ tập 3.

Nam DJ chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất buồn và sốc khi nghe tin này".

Đáng chú ý, ở phần bàn luận trước khi đưa ra quyết định, Michael Trương bất ngờ tìm mọi cách thuyết phục các người chơi nam khác để họ không gạch tên Yuna Vũ.

"Tôi thật sự thích cô ấy và muốn tìm hiểu thêm. Vậy nên tôi chắc chắn không ai muốn cô ấy rời đi. Làm ơn đừng bỏ phiếu loại Yuna Vũ. Trời ơi, cảm giác này thật tệ, đặc biệt là ngày hôm nay", Michael Trương cho hay.

Danh tính hai người chơi bị loại khỏi Đảo thiên đường sẽ được công bố vào tập 8 của chương trình.

