Tại sao show hẹn hò luôn tồn tại những 'Kiên gia trưởng'?

"Kiên gia trưởng" là biệt danh khán giả dành cho người chơi Mạnh Kiên của Đảo thiên đường sau khi theo dõi những tập đã lên sóng.

Show hẹn hò Đảo thiên đường đang nhận sự quan tâm, bàn luận sôi nổi của khán giả, nhờ format mới lạ cùng dàn người chơi là trai xinh, gái đẹp đến từ nhiều quốc gia.

10 chàng trai, cô gái dần bộc lộ tính cách, cả những “red flag” sau các thử thách của chương trình. Một số người chơi lấy thiện cảm từ người xem như Cheon Minuk, Lee Rayeon hay Á hậu Bùi Khánh Linh. Trong khi đó, người mẫu Mạnh Kiên đang trở thành nhân vật bị phản ứng nhiều nhất chương trình.

Trên thực tế, những show hẹn hò của nước ngoài như Single's Inferno, Eden, Descendants of Instinct hay The Bachelor… đều có những nhân vật “đóng vai phản diện” như “Kiên gia trưởng”.

Mạnh Kiên liên tục gây tranh cãi

Tên của Mạnh Kiên càng được bàn tán nhiều hơn sau một bình luận từ tài khoản được cho là của ca sĩ Bích Phương. Cụ thể, người này viết: “Không thích Mạnh Kiên nhưng thích xem Mạnh Kiên. Mạnh Kiên có một nét rất cuốn hút". Chia sẻ này sau đó thu hút lượng tương tác đông từ cư dân mạng.

Mạnh Kiên bị phản ứng nhất show hẹn hò Đảo thiên đường.

Cách hành xử, nói chuyện, thái độ của người mẫu là chủ đề nóng sau mỗi tập phát của show hẹn hò Đảo thiên đường. Khán giả còn đặt cho Mạnh Kiên biệt danh là “Kiên gia trưởng”.

Nguồn cơn xuất phát từ việc Mạnh Kiên liên tiếp có nhận xét, câu nói kém duyên, thiếu tinh tế đối với các người chơi nữ. Ở tập 3, khi đang hẹn hò với Yuna Vũ, chàng trai này đặt nhiều câu hỏi khiến cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, gượng gạo: “Biết nấu ăn không?”; “Em tiểu thư từ nhỏ, nhà có điều kiện phải không?”…

Thậm chí, người chơi này còn bắt Yuna Vũ phải trả lời kèm theo từ "ạ" và cho rằng anh có thể trả lời "ừ" nhưng đối phương thì không. Lập tức, Yuna Vũ thẳng thắn: "Em thấy anh hơi quá. Anh gia trưởng rồi đó". Yuna Vũ sau đó đưa ra nhận xét thẳng thắn về cuộc hẹn hò với Mạnh Kiên là “thảm họa”, “anh là người mà sau khi nói chuyện xong, tôi không muốn nghĩ về hay tìm hiểu, quan tâm nữa”.

Sau Yuna Vũ, Bùi Khánh Linh và Lee Rayeon tiếp tục trở thành “nạn nhân” của Mạnh Kiên. Trong buổi hẹn hò với Á hậu Hòa bình Việt Nam, Mạnh Kiên đột ngột bỏ về giữa chừng, để lại sự ngơ ngác cho người trong cuộc. Bùi Khánh Linh cho rằng Mạnh Kiên thiếu sự tôn trọng tối thiểu dành cho cô.

Hay ở tập gần nhất, dù biết Lee Rayeon và Michael Trương dành thiện cảm cho nhau và sẵn sàng cho buổi hẹn hò cặp đôi, Mạnh Kiên vẫn quyết định “chen chân”. Điều này vô tình đẩy Michael Trương và Lee Rayeon vào thế khó xử. Lee Rayeon lộ những biểu cảm khó hiểu. Rayeon tiết lộ Mạnh Kiên là người chơi cô chưa từng nói chuyện và “thắc mắc tại sao anh ấy chọn mình”.

Trong khi dàn người chơi nam dần gây thiện cảm sau mỗi tập, có thể kể đến như Cheon Minuk, Michael Trương hay Wukong, Mạnh Kiên lại là nhân vật bị ghét nhất trong 6 tập.

Việc anh không được bất cứ người chơi nào bỏ phiếu trái tim là kết quả cho chuỗi hành xử thiếu tinh tế. Trên một số nền tảng mạng xã hội, khán giả để lại bình luận: “Mạnh Kiên có phải là nhân vật được nhà sản xuất cài vào để chọc tức khán giả không?”; “Làm sao có một anh chàng không nổi một tính tốt như Mạnh Kiên được”; “Tại sao Mạnh Kiên lại lọt vào qua vòng casting của chương trình này vậy”…

Vai phản diện trong các show hẹn hò

Trong bài viết với tựa đề Love to hate them: Dating show 'villains' keep shows interesting (Tạm dịch: Yêu ghét họ: Các nhân vật phản diện khiến chương trình hẹn hò thêm thú vị), tác giả Yim Seung Hye chỉ ra những người chơi “phản diện” là nhân tố không thể thiếu được trong một show hẹn hò thực tế. Khi những hành xử, lời nói khiếm nhã từ người chơi trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội, ở góc độ nào đó, chương trình nhận sự quan tâm rộng rãi.

Đơn cử, ở Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) mùa 3, mọi ánh mắt chú ý của người xem đều đổ dồn vào thí sinh Lee Gwan-hee, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Người này bị chỉ trích vì những hành xử thô lỗ, thích thể hiện và cùng lúc tán tỉnh, thả thính nhiều cô gái khác nhau.

Lee Gwan-hee là người chơi gây tranh cãi dữ dội ở mùa 3 của show Single's Inferno.

Mỗi động thái của Lee Gwan-hee đều tạo ra những tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn, mạng xã hội xứ kim chi. Single's Inferno mùa 3 nhờ vậy tiếp tục lập ra những kỷ lục như chỉ sau 4 tuần, show có hơn 71 triệu giờ xem trên toàn cầu.

Nhà sản xuất Kim Jae-won cho hay Lee Gwan-hee là một nhân vật “độc đáo” mà chương trình truyền hình thực tế nào cũng mong muốn có được.

“Sự thô lỗ và cách cư xử vô tư của Lee đã khiến những chàng trai, cô gái trong mùa thứ ba của Single's Inferno thể hiện nhiều khía cạnh trung thực hơn về bản thân. Và đây chính là điều tạo nên sự khác biệt của mùa thứ ba so với những mùa trước”, Kim Jae-won cho biết.

Tương tự, ở show hẹn hò thực tế I am Solo mùa 16, phân cảnh hai thí sinh tranh cãi nảy lửa, khiến tỷ suất người xem tăng 4,1%, cao nhất trong lịch sử của chương trình.

Những show hẹn hò thường được nhà sản xuất xây dựng như một bộ phim truyền hình. Bên cạnh các người chơi “chính diện” sẽ luôn tồn tại những “nhân vật phản diện” với cách thể hiện, lựa chọn khó nắm bắt, nhằm kích thích sự tò mò, phản ứng của khán giả. Người xem càng tức giận, thất vọng, thậm chí ghét bỏ “nhân vật phản diện", chương trình càng được quan tâm. Cuối cùng, nhà sản xuất đạt được mục tiêu của họ.

Lim Myung-ho, giáo sư tâm lý học tại Đại học Dankook (Hàn Quốc) kết luận: “Người xem thường đồng nhất bản thân với dàn diễn viên trong show hẹn hò. Đó là yếu tố quan trọng nhất của chương trình. Họ cảm thấy thỏa mãn, phấn khích khi xem các người chơi thể hiện bản thân. Nhưng khi một nhân vật phản diện xuất hiện, khán giả sẽ liên tưởng đến câu chuyện nhiều hơn. Điều này cũng phần nào có thể xảy đến trong cuộc sống thực. Từ đó, người xem có cơ hội nhìn lại hành vi, lời nói của họ thông qua các nhân vật phản diện. Đó là cách khán giả tiếp cận các show hẹn hò”.