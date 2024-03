Han So Hee đã sai ở đâu?

Han So Hee đã mất hơn 100.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân sau khi ồn ào tình ái với Ryu Jun Yeol nổ ra. Nữ diễn viên vấp phải vô số lời chỉ trích.

Các chủ đề xoay quanh 3 ngôi sao Hàn Quốc Hyeri, Ryu Jun Yeol và Han So Hee phủ sóng mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Việt Nam trong vài ngày qua.

Vài tháng sau khi chia tay Hyeri, Ryu Jun Yeol xác nhận hẹn hò Han So Hee. Việc này làm dấy lên những tranh cãi và nghi vấn liệu nam diễn viên có mập mờ với Han So Hee từ trước khi chia tay Hyeri hay không. Tuy nhiên, trong sự việc này, Han So Hee lại là người bị réo tên nhiều nhất trên mạng xã hội.

Sáng 18/3, News1 đưa tin công ty quản lý của Han So Hee tiếp tục lên tiếng về vụ việc. Công ty nhấn mạnh Han So Hee đang rất khó khăn về mặt tinh thần vì những bài viết mang tính suy đoán và bình luận ác ý được đưa ra. Họ tuyên bố sẽ có hành động pháp lý để chống lại những nguời tung tin sai sự thật, làm tổn hại đến danh tiếng của nghệ sĩ.

Tự đẩy bản thân vào tranh cãi

Tờ KMIB nhận định Han So Hee đang làm gia tăng tranh cãi bằng cách đưa ra những nhận xét và truyền đạt thiếu tinh tế. Đó là lý do Han So Hee vấp nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Hankyung, ngày 16/3, Han So Hee có bài viết dài hơn 1.000 chữ trên trang blog chính thức. Trong đó, cô khẳng định không xen vào mối quan hệ của Ryu Jun Yeol và Hyeri. Han So Hee nhấn mạnh cô hẹn hò Ryu Jun Yeol từ đầu năm 2024, trong khi nam diễn viên này chia tay từ đầu năm 2023.

Thế nhưng, tiết lộ này của Han So Hee tiếp tục đẩy cô vào tranh cãi. Người hâm mộ không hài lòng khi Han So Hee tiết lộ chuyện riêng tư của bạn trai với người yêu cũ. Chưa kể, cùng thời điểm, tờ News1 đưa tin tháng 8/2023, khi truyền thông Hàn Quốc liên hệ, Ryu Jun Yeol khẳng định vẫn hẹn hò Hyeri. Đến tháng 11/2023, hai người mới chính thức kết thúc mối quan hệ. Vậy thông tin Ryu Jun Yeol chia tay Hyeri từ đầu năm 2023 mà Han So Hee công bố ở đâu ra?.

Mối tình của Ryu Jun Yeon và Han So Hee gặp rắc rối. Ảnh: MHN Sports.

Khi những tranh cãi tiếp tục bùng nổ, Han So Hee đã cố gắng giải thích mọi thứ, thậm chí sẵn sàng trả lời những bình luận dưới bài viết của cô.

Một dân mạng bình luận: "Hình tượng của cô đã sụp đổ", Han So Hee trả lời: "Tôi rất buồn nhưng hình tượng của tôi được xây dựng bởi người hâm mộ và mọi người chứ không phải tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận ngay cả khi hình ảnh của mình bị hoen ố bởi sự cố này". Một tài khoản khác cho rằng hành động của Han So Hee là sai lầm và nhận được câu trả lời từ nữ diễn viên: "Tôi cũng nghĩ vậy. Thái độ của tôi thật bất cẩn" hay "Tôi đã hành động bốc đồng vì bị gắn liền với từ khóa ‘transit love’. Việc đó khiến tôi cảm thấy mọi thứ tôi làm đều tồi tệ".

Khi bị một tài khoản chỉ trích thô lỗ vì tiết lộ thời gian yêu đương của bạn trai với người yêu cũ, Han So Hee giải thích: "Không có ai nói riêng cho tôi về thời điểm họ chia tay. Tôi viết thông tin đó dựa trên một bài báo từ tháng 6/2023. Nếu bạn cảm thấy thô lỗ, tôi sẽ xóa đi. Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng mình không phải ‘transit love’. Nhưng có vẻ thô lỗ thật". Theo KMIB, tới sáng 17/3, bình luận giải thích kể trên bị Han So Hee xóa bỏ.

“Transit Love” mà Han So Hee liên tục nhắc đến bắt nguồn từ chương trình thực tế cùng tên của Hàn Quốc. Từ này được dùng để chỉ một người có cảm tình với người khác trong khi chưa chấm dứt hoàn toàn với người cũ hoặc một người nhanh chóng quen bạn gái, bạn trai mới khi vừa chia tay.

Ồn ào ngày càng tăng

Trong vụ việc, cũng có nhiều khán giả bênh vực Han So Hee và cho rằng thay vì im lặng, nữ diễn viên đã thẳng thắn, dũng cảm thừa nhận, giải thích cho bản thân. Chưa kể, hiện chưa có bằng chứng rõ ràng nào chứng tỏ Han So Hee quen Ryu Jun Yeol trước khi anh chia tay Hyeri. Han So Hee công khai quen Ryu Jun Yeol 4 tháng sau khi nam diễn viên này xác nhận chia tay. Do đó, không thể khẳng định Han So Hee là người thứ 3.

Tuy nhiên, nhìn vào thiệt hại trước mắt của Han So Hee, có thể thấy cô đang phải đương đầu với sự thất vọng, tức giận nhiều hơn cảm thông từ công chúng.

Tới hiện tại, trang cá nhân của Han So Hee giảm hơn 100.000 người theo dõi. Tờ Kukinews đưa tin tới 16h ngày 17/3 (giờ địa phương) tất cả nội dung (bao gồm bài thừa nhận hẹn hò Ryu Jun Yeon) trên blog của Han So Hee biến mất. Blog này có từ trước khi nữ diễn viên ra mắt. Trong thời gian qua, cô đăng nhiều câu chuyện chân thực về cuộc sống hàng ngày và dùng nó làm nơi giao lưu với người hâm mộ.

Tối 17/3, Han So Hee cũng tạm khóa trang Instagram có 17,7 triệu lượt theo dõi. Đến sáng 18/3, sau khi Dispatch tung ảnh hẹn hò của cặp sao tại Hawaii, Han So Hee mở lại trang cá nhân.

Han So Hee bị tấn công bởi những bình luận tiêu cực. Ảnh: Sports DongA.

Newsis nhận định blog có thể bị đóng vì những ý kiến tiêu cực vẫn tiếp tục xuất hiện bất chấp việc Han So Hee đã đưa ra lời giải thích và tranh cãi ngày càng gia tăng nếu nữ diễn viên còn tiếp tục trả lời các bình luận.

Tờ KMIB cho biết không chỉ Han So Hee mà cả Ryu Jun Yeol đang bị tấn công trên mạng xã hội. Những bình luận chỉ trích đổ dồn vào Instagram của nam diễn viên sinh năm 1986.

Cư dân mạng để lại những bình luận như: “Hyeri đã lãng phí 7 năm”, “Đừng trốn sau lưng một người phụ nữ, hãy nói cho mọi người biết đó có phải là sự thật hay không” hay “Cả nước sẽ nhìn vào anh”.

Theo truyền thông Hàn Quốc, có tới 7.000 bình luận đổ về bài đăng gần đây nhất của Ryu Jun Yeol và hầu hết trong số đó là trái chiều. Trong khi đó, số lượng bình luận trên các bài đăng khác của anh chỉ khoảng 1.000.

Trở lại trường hợp Han So Hee, Sports Chosun nhận định nữ diễn viên sẽ không vướng tranh cãi nhiều đến thế nếu không có bài viết “đá đểu” Hyeri vào chiều 15/3 rồi sau đó lại trả lời với các bình luận. Việc Han So Hee công khai mốc thời gian hẹn hò của người khác hay nói hình tượng của bản thân là do người hâm mộ xây dựng cũng gây thất vọng.

“Cô ấy đã đi quá xa khi nói: 'Tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận ngay cả khi tôi bị tổn hại hình ảnh bởi sự việc này'. Đó hẳn là sự thất vọng lớn đối với người hâm mộ của Han So Hee. Thật đáng thất vọng khi cô ấy liên tục phát ngôn rồi lại xin lỗi”, Sports Chosun viết.