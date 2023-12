Hàn Quốc hứng chịu thêm sóng lạnh Bắc Cực vào giữa tuần này

Cơ quan thời tiết Hàn Quốc cho biết sóng lạnh mạnh nhất trong mùa tiếp tục bao trùm toàn quốc ngày 18/12 và nhiệt độ được dự báo sẽ tiếp tục giảm vào cuối tuần này.

Người đi bộ mặc quần áo ấm dày dặn ở trung tâm Seoul giữa đợt lạnh bao trùm Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng 18/12 dao động từ -18 độ C đến -3 độ C trên toàn quốc, trong đó Seoul ghi nhận nhiệt độ là -12,2 độ C, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) công bố, theo Yonhap.

Theo đó, nhiệt độ cũng giảm mạnh xuống -10,2 độ C ở thành phố Daejeon thuộc miền Trung Hàn Quốc và -5,4 độ C ở thành phố Busan thuộc miền Nam.

KMA cho hay nhiệt độ sẽ tăng nhẹ từ chiều 19/12 trước khi giảm mạnh từ chiều 20/12 do nước này sẽ chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa mở rộng từ phía bắc Trung Quốc.

Cơ quan này cho biết thêm do không khí lạnh ở vĩ độ cao tràn vào, nước này sẽ phải hứng chịu cái gọi là sóng lạnh Bắc Cực từ giữa tuần này.

Cơ quan này cũng dự báo tuyết rơi nhẹ khoảng 1 cm ở khu vực thủ đô vào tối 19/12, trong khi hòn đảo nghỉ mát phía nam Jeju và các khu vực ven biển phía tây dự kiến có tuyết từ 2 đến 8 cm.