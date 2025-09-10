Hamas nói lãnh đạo cấp cao thoát chết sau không kích của Israel

Phong trào Hamas tuyên bố, cuộc tấn công của quân đội Israel vào khu liên hợp của Hamas ở thủ đô Doha (Qatar) hôm 9/9 phần lớn không thành công, và các thành viên cấp cao của nhóm vẫn sống sót.

Một tòa nhà bị hư hại ở Doha sau cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hamas ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cuộc tấn công đã khiến con trai của Khalil al-Hayya - người đứng đầu nhánh chính trị Hamas, cũng như một phụ tá cấp cao thiệt mạng. Ba vệ sĩ của thủ lĩnh Hamas mất tích sau các cuộc không kích.

Suhail al-Hindi - một thành viên cấp cao của Hamas - tuyên bố: "Máu của giới lãnh đạo phong trào cũng giống như máu của bất kỳ đứa trẻ Palestine nào. Vụ tấn công của Israel là một nỗ lực nhằm loại bỏ những người đang thảo luận về ”.

Ông al-Hindi xác nhận các báo cáo trước đó, rằng ban lãnh đạo của Hamas bị tấn công khi đang họp để thảo luận về các đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột với Israel.

Theo truyền thông Israel, khoảng 15 máy bay đã tham gia cuộc tấn công, bắn hơn 10 quả đạn có độ chính xác cao vào khu phức hợp của Hamas. Israel khẳng định cuộc tấn công là một hành động đơn phương và không có bên nào khác tham gia.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo của truyền thông Israel cho rằng, Tây Jerusalem đã thông báo cho Washington về chiến dịch trước khi tiến hành. Kênh 12 của Israel đưa tin, trích dẫn một quan chức giấu tên, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đã “bật đèn xanh” cho cuộc tấn công.

Nhà Trắng mô tả hành động của Israel là một sự cố "đáng tiếc”. Phát ngôn viên Karoline Leavitt tuyên bố cuộc tấn công vào trung tâm Qatar, một "đồng minh thân cận" của Washington, "không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ”.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã nhận được cảnh báo về cuộc tấn công từ quân đội Mỹ ngay trước khi nó diễn ra. Ông không nói rõ liệu Israel có phải là bên thông báo cho quân đội Mỹ hay không.

"Việc đơn phương ném bom bên trong Qatar - một quốc gia có chủ quyền và đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian cho hòa bình - sẽ không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ", ông Trump viết. "Tuy nhiên, việc loại bỏ Hamas là một mục tiêu xứng đáng".

Qatar - đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Mỹ - đã lên án cuộc tấn công của Israel, mô tả địa điểm bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công là "các tòa nhà dân cư, nơi ở của một số thành viên trong nhánh chính trị của phong trào Hamas".

Bộ Ngoại giao nước này phủ nhận thông tin đã được cảnh báo trước về vụ tấn công, khẳng định Doha không nhận được thông báo nào từ cả Israel và Mỹ.

Sau đó, Bộ Nội vụ Qatar cho biết, ít nhất một nhân viên an ninh đã thiệt mạng và những người khác bị thương khi ứng phó tại hiện trường vụ tấn công.