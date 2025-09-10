Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hamas nói lãnh đạo cấp cao thoát chết sau không kích của Israel

  • Thứ tư, 10/9/2025 08:45 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Phong trào Hamas tuyên bố, cuộc tấn công của quân đội Israel vào khu liên hợp của Hamas ở thủ đô Doha (Qatar) hôm 9/9 phần lớn không thành công, và các thành viên cấp cao của nhóm vẫn sống sót.

Một tòa nhà bị hư hại ở Doha sau cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hamas ngày 9/9. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cuộc tấn công đã khiến con trai của Khalil al-Hayya - người đứng đầu nhánh chính trị Hamas, cũng như một phụ tá cấp cao thiệt mạng. Ba vệ sĩ của thủ lĩnh Hamas mất tích sau các cuộc không kích.

Suhail al-Hindi - một thành viên cấp cao của Hamas - tuyên bố: "Máu của giới lãnh đạo phong trào cũng giống như máu của bất kỳ đứa trẻ Palestine nào. Vụ tấn công của Israel là một nỗ lực nhằm loại bỏ những người đang thảo luận về ”.

Ông al-Hindi xác nhận các báo cáo trước đó, rằng ban lãnh đạo của Hamas bị tấn công khi đang họp để thảo luận về các đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm giải quyết xung đột với Israel.

Theo truyền thông Israel, khoảng 15 máy bay đã tham gia cuộc tấn công, bắn hơn 10 quả đạn có độ chính xác cao vào khu phức hợp của Hamas. Israel khẳng định cuộc tấn công là một hành động đơn phương và không có bên nào khác tham gia.

Tuy nhiên, nhiều báo cáo của truyền thông Israel cho rằng, Tây Jerusalem đã thông báo cho Washington về chiến dịch trước khi tiến hành. Kênh 12 của Israel đưa tin, trích dẫn một quan chức giấu tên, rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đã “bật đèn xanh” cho cuộc tấn công.

Nhà Trắng mô tả hành động của Israel là một sự cố "đáng tiếc”. Phát ngôn viên Karoline Leavitt tuyên bố cuộc tấn công vào trung tâm Qatar, một "đồng minh thân cận" của Washington, "không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ”.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã nhận được cảnh báo về cuộc tấn công từ quân đội Mỹ ngay trước khi nó diễn ra. Ông không nói rõ liệu Israel có phải là bên thông báo cho quân đội Mỹ hay không.

"Việc đơn phương ném bom bên trong Qatar - một quốc gia có chủ quyền và đồng minh thân cận của Mỹ, đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian cho hòa bình - sẽ không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ", ông Trump viết. "Tuy nhiên, việc loại bỏ Hamas là một mục tiêu xứng đáng".

Qatar - đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Mỹ - đã lên án cuộc tấn công của Israel, mô tả địa điểm bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công là "các tòa nhà dân cư, nơi ở của một số thành viên trong nhánh chính trị của phong trào Hamas".

Bộ Ngoại giao nước này phủ nhận thông tin đã được cảnh báo trước về vụ tấn công, khẳng định Doha không nhận được thông báo nào từ cả Israel và Mỹ.

Sau đó, Bộ Nội vụ Qatar cho biết, ít nhất một nhân viên an ninh đã thiệt mạng và những người khác bị thương khi ứng phó tại hiện trường vụ tấn công.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/hamas-tuyen-bo-cac-thanh-vien-cap-cao-van-song-sot-sau-vu-khong-kich-cua-israel-post1776875.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Israel Qatar Donald Trump Israel Palestine Hamas Mỹ Trung Đông Hamas sống sót không kích Israel Hamas Qatar Israel tấn công Hamas lãnh đạo Mỹ phản ứng

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý