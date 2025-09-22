Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hamas lần đầu phản ứng về việc công nhận Nhà nước Palestine

  Thứ hai, 22/9/2025 08:53 (GMT+7)
  • 08:53 22/9/2025

Hamas hoan nghênh việc công nhận Nhà nước Palestine của các nước là một “bước tiến quan trọng” về quyền của người dân Palestine, kêu gọi quốc tế gây sức ép để chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza.

Khu lều tạm cho người tị nạn Palestine tại thành phố Gaza, ngày 1/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo Times of Israel ngày 21/9, Hamas đã đưa ra phản ứng đầu tiên trước việc Vương quốc Anh, Canada, Bồ Đào Nha và Australia công nhận nhà nước Palestine, cùng với thông báo từ các quốc gia khác đang chuẩn bị thực hiện các bước tương tự.

Trong một tuyên bố, nhóm này hoan nghênh các quyết định trên như một “bước tiến quan trọng” hướng tới việc khẳng định “quyền của người dân Palestine đối với đất đai, các địa điểm linh thiêng và việc thành lập một nhà nước độc lập với Jerusalem là thủ đô.”

Hamas coi động thái này là sự tri ân đối với những gì họ gọi là “cuộc đấu tranh, khả năng phục hồi và sự hy sinh của người dân Palestine vì sự giải phóng và quyền hồi hương.”

Tuy nhiên, Hamas nhấn mạnh, việc công nhận mang tính biểu tượng phải đi kèm với các biện pháp cụ thể; kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để “chấm dứt ngay lập tức chiến tranh ở Dải Gaza” và ngăn chặn các nỗ lực sáp nhập của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Hamas còn thúc giục Liên hợp quốc và các chính phủ trên thế giới “cô lập Israel, cắt đứt hợp tác với nước này và truy tố các nhà lãnh đạo của nước này trước tòa án quốc tế vì tội ác chiến tranh”.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

TTXVN

Dải Gaza Israel Palestine Hamas Pháp Australia Liên Hợp Quốc Trung Đông Canada Hamas Palestine Nhà nước Palestine Chiến tranh Gaza Israel Công nhận Palestine

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

