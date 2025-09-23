Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hamas gửi điều kiện ngừng bắn tới Tổng thống Trump

  • Thứ ba, 23/9/2025 07:34 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Phong trào Hồi giáo Hamas đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận tạm ngừng chiến sự và gia tăng áp lực quốc tế đối với Israel, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza tiếp tục xấu đi.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. THX/TTXVN

Theo báo Jerusalem Post và Fox News đưa tin ngày 22/9, Hamas dự định gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, bày tỏ sẵn sàng thả một nửa trong số 48 con tin còn lại để đổi lấy cam kết ngừng bắn trong 60 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, bức thư hiện vẫn chưa được gửi, nhưng nội dung được cho là nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn sẽ duy trì chừng nào các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh lâu dài còn tiếp tục.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel đang tiến hành chiến dịch “Chiến xa của Gideon II” nhằm giành quyền kiểm soát Thành phố Gaza - thành trì cuối cùng của Hamas.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Hamas tại Liban Walid Kilani cho biết việc nhiều nước như Anh, Australia, Canada và Bồ Đào Nha công nhận Nhà nước Palestine là bước đi quan trọng, song cần được tiếp nối bằng “các hành động thực chất” để chấm dứt xung đột ở Gaza.

Ông nhấn mạnh nếu chỉ dừng ở tuyên bố chính trị, nỗ lực thúc đẩy Nhà nước Palestine sẽ chỉ mang tính biểu tượng.

Trong khi đó tại Italy, hàng nghìn công nhân cảng và người dân đã xuống đường tham gia làn sóng biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.

Tại thành phố Milan, cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với nhóm biểu tình gần nhà ga trung tâm, trong khi ở Genoa, Livorno và Trieste, người lao động chặn lối vào cảng để ngăn các chuyến hàng bị cho là chuyển tới Israel.

Các cuộc tuần hành cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác trên khắp Italy, khiến giao thông và một số dịch vụ đường sắt bị gián đoạn.

Vấn đề Trung Đông

https://baotintuc.vn/the-gioi/xung-dot-hamasisrael-hamas-neu-dieu-kien-ngung-ban-20250922224848606.htm

TTXVN

Gaza Donald Trump Israel Palestine Hamas Mỹ Australia Trung Đông Canada Hamas ngừng bắn thỏa thuận Gaza xung đột Israel Hamas điều kiện Hamas Trump Trung Đông khủng hoảng Gaza

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

