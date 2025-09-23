Hamas gửi điều kiện ngừng bắn tới Tổng thống Trump

Phong trào Hồi giáo Hamas đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận tạm ngừng chiến sự và gia tăng áp lực quốc tế đối với Israel, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza tiếp tục xấu đi.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. THX/TTXVN

Theo báo Jerusalem Post và Fox News đưa tin ngày 22/9, Hamas dự định gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, bày tỏ sẵn sàng thả một nửa trong số 48 con tin còn lại để đổi lấy cam kết ngừng bắn trong 60 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, bức thư hiện vẫn chưa được gửi, nhưng nội dung được cho là nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn sẽ duy trì chừng nào các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh lâu dài còn tiếp tục.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel đang tiến hành chiến dịch “Chiến xa của Gideon II” nhằm giành quyền kiểm soát Thành phố Gaza - thành trì cuối cùng của Hamas.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Hamas tại Liban Walid Kilani cho biết việc nhiều nước như Anh, Australia, Canada và Bồ Đào Nha công nhận Nhà nước Palestine là bước đi quan trọng, song cần được tiếp nối bằng “các hành động thực chất” để chấm dứt xung đột ở Gaza.

Ông nhấn mạnh nếu chỉ dừng ở tuyên bố chính trị, nỗ lực thúc đẩy Nhà nước Palestine sẽ chỉ mang tính biểu tượng.

Trong khi đó tại Italy, hàng nghìn công nhân cảng và người dân đã xuống đường tham gia làn sóng biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.

Tại thành phố Milan, cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với nhóm biểu tình gần nhà ga trung tâm, trong khi ở Genoa, Livorno và Trieste, người lao động chặn lối vào cảng để ngăn các chuyến hàng bị cho là chuyển tới Israel.

Các cuộc tuần hành cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác trên khắp Italy, khiến giao thông và một số dịch vụ đường sắt bị gián đoạn.