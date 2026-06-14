Haiti 0-1 Scotland: Thế trận sôi động

Cuộc đối đầu với Haiti không chỉ là trận ra quân bảng C mà còn là cơ hội để Scotland mở cánh cửa lịch sử sau nhiều thập kỷ lỡ hẹn với vòng knock-out.

Scotland đang hướng tới lần đầu tiên bước vào vòng knock-out ở các giải đấu lớn.

Scotland bước vào World Cup 2026 với một nhiệm vụ quen thuộc nhưng chưa từng hoàn thành.

Sau 12 lần tham dự các giải đấu lớn gồm World Cup và Euro, đội tuyển này chưa một lần vượt qua vòng bảng. Bởi vậy, trận gặp Haiti tại Boston không đơn thuần là màn ra quân, mà có thể trở thành bước ngoặt cho cả một thế hệ.

Lá thăm đưa Scotland vào bảng C cùng Brazil, Morocco và Haiti. Trong bối cảnh phải đối mặt với hai đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV Steve Clarke hiểu rằng chiến thắng trước Haiti gần như là yêu cầu bắt buộc nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Scotland đến Mỹ với tâm lý khá tích cực. Sau hai thất bại liên tiếp trước Nhật Bản và Bờ Biển Ngà hồi tháng 3, đại diện châu Âu đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin bằng các chiến thắng thuyết phục trước Curacao (4-1) và Bolivia (4-0).

Hàng công ghi tới 8 bàn trong hai trận gần nhất cho thấy đội bóng này đang đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm.

Lawrence Shankland là cái tên đáng chú ý nhất. Tân binh của Rangers góp dấu giày vào 4 bàn thắng trong hai trận giao hữu vừa qua và nhiều khả năng sẽ được trao suất đá chính bên cạnh Che Adams.

Trong khi đó, Scott McTominay cũng kịp trở lại tập luyện sau khi gặp vấn đề về sức khỏe, mang đến tín hiệu tích cực cho tuyến giữa.

Ở chiều ngược lại, Haiti là một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên họ trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 52 năm.

Dù vậy, Haiti vẫn cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị xem thường. Đội bóng của HLV Sebastien Migne từng gây ấn tượng bằng chiến thắng 4-0 trước New Zealand.

Với Scotland, đây là trận đấu của niềm tin. Còn với Haiti, đây là cơ hội để viết tiếp câu chuyện cổ tích đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.