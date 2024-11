Hai ứng viên thay Edu tại Arsenal

Trận Việt Nam - Indonesia khó tổ chức tại sân Mỹ Đình

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi công văn xin đổi sân tổ chức trận tuyển nhà gặp Indonesia về Việt Trì (Phú Thọ) do sân Mỹ Đình đã có lịch tổ chức concert "Anh Trai Say Hi".