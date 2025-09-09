Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Hai 'tướng' kinh tế của ông Trump suýt ẩu đả

  • Thứ ba, 9/9/2025 09:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Scott Bessent và Bill Pulte, hai quan chức kinh tế cấp cao của Trump, đã suýt xô xát tại bữa tiệc của câu lạc bộ MAGA, phản ánh những mâu thuẫn quyền lực âm ỉ trong nội bộ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte. Ảnh: CNN.

Hai quan chức kinh tế cấp cao trong chính quyền Donald Trump - Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte đã suýt lao vào ẩu đả trong một bữa tiệc tối tuần trước, theo hai nguồn tin am hiểu sự việc chia sẻ với CNN.

Sự việc diễn ra tại Executive Club, một nhóm kín có liên hệ chặt chẽ với phong trào MAGA, do các cố vấn thân cận của ông Trump thành lập. Tại đây, ông Bessent được cho là đã dọa đấm thẳng vào mặt Pulte sau khi cáo buộc ông này “nói xấu sau lưng” mình trước Trump.

Lời qua tiếng lại nhanh chóng căng thẳng, Bessent lớn tiếng chửi thề và yêu cầu Pulte “hoặc cút khỏi đây, hoặc tôi đi”.

Một nhân chứng kể lại rằng Bessent thậm chí thách Pulte “ra ngoài giải quyết”. Cuộc xô xát chỉ được ngăn chặn khi một trong các nhà sáng lập câu lạc bộ đứng ra can thiệp. Dù vậy, không ai trong hai người rời bữa tiệc có gần 30 khách mời, phần lớn là quan chức cấp cao trong chính quyền.

Thông tin ban đầu về vụ việc do Politico tiết lộ. CNN đã liên hệ văn phòng của Bessent và Pulte để yêu cầu bình luận, song chưa nhận phản hồi. Nhà Trắng cũng từ chối lên tiếng về vụ việc trên.

Theo hai nguồn tin, mâu thuẫn bắt nguồn từ cuộc “đấu đá quyền lực” kéo dài giữa Bessent, Pulte và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick - người có quan hệ thân thiết với Pulte. Dù vậy, hôm 5/9, ông Trump vẫn công khai khen ngợi cả Bessent lẫn Lutnick.

“Họ là hai con người khác biệt nhất mà tôi từng gặp. Cả hai đều tuyệt vời, nhưng một người thì hơi khác người kia khoảng… 200 mét. Nhưng họ vẫn rất giỏi và hòa hợp tuyệt vời”, ông Trump nói với giọng nửa đùa nửa thật.

Trong những tuần gần đây, uy tín của Pulte với ông Trump ngày càng tăng khi ông công khai cáo buộc Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook phạm tội gian lận thế chấp.

Ông Trump sau đó đã sa thải bà Cook, động thái khiến bà kiện ngược chính quyền với lập luận tổng thống không có thẩm quyền cách chức. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ông Trump ráo riết tái cấu trúc Hội đồng Thống đốc Fed, gây áp lực mạnh mẽ buộc cơ quan này hạ lãi suất.

quan chuc kinh te, mau thuan noi bo, Scott Bessent, Bill Pulte, chinh quyen Trump anh 1

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng một số quan chức Nhà Trắng xuất hiện cùng ông Trump tại giải quần vợt US Open ngày 7/9. Ảnh: Reuters.

Đây không phải lần đầu ông Bessent xung đột với nhân vật thân cận của Trump. Đầu năm nay, ông từng to tiếng với cựu cố vấn Nhà Trắng Elon Musk về vấn đề ai sẽ lãnh đạo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), theo nhiều nguồn tin.

Dù vướng tranh cãi, vị Bộ trưởng Tài chính vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Trump. Hôm 7/9 vừa qua, ông đã xuất hiện cùng tổng thống tại giải quần vợt US Open, dù ngồi không ngồi chung hàng ghế với ông Trump.

Điều gì đang xảy ra với liên minh MAGA của ông Trump?

Chính sách thuế quan của ông Trump gây ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ cả trong giới tài chính lẫn chính trị bảo thủ, đặc biệt là nhóm “cận thần” trong liên minh MAGA.

12:46 10/4/2025

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Elon Musk nên tránh xa chính trị

Bộ trưởng Scott Bessent cho rằng hội đồng quản trị Tesla và SpaceX sẽ không muốn Elon Musk theo đuổi tham vọng chính trị, giữa lúc căng thẳng với ông Trump ngày càng leo thang.

08:33 7/7/2025

Cận thần góp phần định hình lại chính sách thuế của ông Trump

Giữa lúc toàn cầu tranh cãi gay gắt về lệnh áp thuế của Mỹ, ông Scott Bessent vươn lên thành nhân vật then chốt, giúp định hướng lại chiến lược thương mại của Nhà Trắng.

19:32 12/4/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

quan chức kinh tế mâu thuẫn nội bộ Scott Bessent Bill Pulte chính quyền Trump Donald Trump Mỹ Donald Trump Scott Bessent Bill Pulte Bộ trưởng Tài chính Giám đốc FHFA ẩu đả câu lạc bộ MAGA mâu thuẫn Trump Howard Lutnick

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Han Quoc luyen thi cho tre mau giao hinh anh

Hàn Quốc luyện thi cho trẻ mẫu giáo

3 giờ trước 08:35 9/9/2025 Thế giới Thế giới

0

Nhiều người cho rằng bài kiểm tra đầu vào phân loại trình độ đang gây áp lực khổng lồ cho trẻ em mẫu giáo, tạo điều kiện cho phụ huynh thúc ép con học để trúng tuyển các cơ sở dạy tiếng Anh nổi tiếng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý