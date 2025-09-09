Hai 'tướng' kinh tế của ông Trump suýt ẩu đả

Scott Bessent và Bill Pulte, hai quan chức kinh tế cấp cao của Trump, đã suýt xô xát tại bữa tiệc của câu lạc bộ MAGA, phản ánh những mâu thuẫn quyền lực âm ỉ trong nội bộ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte. Ảnh: CNN.

Hai quan chức kinh tế cấp cao trong chính quyền Donald Trump - Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) Bill Pulte đã suýt lao vào ẩu đả trong một bữa tiệc tối tuần trước, theo hai nguồn tin am hiểu sự việc chia sẻ với CNN.

Sự việc diễn ra tại Executive Club, một nhóm kín có liên hệ chặt chẽ với phong trào MAGA, do các cố vấn thân cận của ông Trump thành lập. Tại đây, ông Bessent được cho là đã dọa đấm thẳng vào mặt Pulte sau khi cáo buộc ông này “nói xấu sau lưng” mình trước Trump.

Lời qua tiếng lại nhanh chóng căng thẳng, Bessent lớn tiếng chửi thề và yêu cầu Pulte “hoặc cút khỏi đây, hoặc tôi đi”.

Một nhân chứng kể lại rằng Bessent thậm chí thách Pulte “ra ngoài giải quyết”. Cuộc xô xát chỉ được ngăn chặn khi một trong các nhà sáng lập câu lạc bộ đứng ra can thiệp. Dù vậy, không ai trong hai người rời bữa tiệc có gần 30 khách mời, phần lớn là quan chức cấp cao trong chính quyền.

Thông tin ban đầu về vụ việc do Politico tiết lộ. CNN đã liên hệ văn phòng của Bessent và Pulte để yêu cầu bình luận, song chưa nhận phản hồi. Nhà Trắng cũng từ chối lên tiếng về vụ việc trên.

Theo hai nguồn tin, mâu thuẫn bắt nguồn từ cuộc “đấu đá quyền lực” kéo dài giữa Bessent, Pulte và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick - người có quan hệ thân thiết với Pulte. Dù vậy, hôm 5/9, ông Trump vẫn công khai khen ngợi cả Bessent lẫn Lutnick.

“Họ là hai con người khác biệt nhất mà tôi từng gặp. Cả hai đều tuyệt vời, nhưng một người thì hơi khác người kia khoảng… 200 mét. Nhưng họ vẫn rất giỏi và hòa hợp tuyệt vời”, ông Trump nói với giọng nửa đùa nửa thật.

Trong những tuần gần đây, uy tín của Pulte với ông Trump ngày càng tăng khi ông công khai cáo buộc Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook phạm tội gian lận thế chấp.

Ông Trump sau đó đã sa thải bà Cook, động thái khiến bà kiện ngược chính quyền với lập luận tổng thống không có thẩm quyền cách chức. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ông Trump ráo riết tái cấu trúc Hội đồng Thống đốc Fed, gây áp lực mạnh mẽ buộc cơ quan này hạ lãi suất.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng một số quan chức Nhà Trắng xuất hiện cùng ông Trump tại giải quần vợt US Open ngày 7/9. Ảnh: Reuters.

Đây không phải lần đầu ông Bessent xung đột với nhân vật thân cận của Trump. Đầu năm nay, ông từng to tiếng với cựu cố vấn Nhà Trắng Elon Musk về vấn đề ai sẽ lãnh đạo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), theo nhiều nguồn tin.

Dù vướng tranh cãi, vị Bộ trưởng Tài chính vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Trump. Hôm 7/9 vừa qua, ông đã xuất hiện cùng tổng thống tại giải quần vợt US Open, dù ngồi không ngồi chung hàng ghế với ông Trump.