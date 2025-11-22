Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Hai máy bay của Trung đoàn 917 thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp này gồm trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và Mi-171 số hiệu 8431, do các phi công dày dặn kinh nghiệm của Trung đoàn đảm nhiệm vai trò cơ trưởng và lái chính, gồm Thượng tá Trương Thanh Bình - Trung đoàn trưởng, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn, Đại tá Ngô Hồng Sơn - Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn và Thượng tá Nguyễn Xuân Lộc - Phó Chính ủy Trung đoàn.

Theo Đại tá Nguyễn Trường Toán, xuất phát từ căn cứ của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 ở Cam Ranh (Khánh Hòa) vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 22/11, hai tổ bay đã mang theo 4 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu để cứu trợ người dân tại rốn lũ Hòa Xuân. Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, hai tổ bay đã trở về căn cứ an toàn.

Dự kiến, trong sáng 23/11, Trung đoàn 917 sẽ tiếp tục cất cánh vận chuyển hàng cứu trợ và tổ chức bay cấp cứu ở nhân dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.