Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bộ đội xuyên đêm tiếp cận vùng lũ, tiếp tế cho hơn 600 dân bị cô lập

  • Thứ bảy, 22/11/2025 18:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đã vận chuyển 3 chuyến hàng cứu trợ gồm mì tôm, lương khô, nước uống, thuốc men và vật tư y tế, tiếp tế cho hơn 600 người dân bị cô lập.

Thông tin từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quân khu 5 cho biết, trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại xã Hòa Tâm (tỉnh Đắk Lắk), tình trạng ngập sâu ở hai thôn Phước Lộc và Phước Giang vẫn tiếp tục kéo dài, gây chia cắt nghiêm trọng.

Tại thôn Phước Giang, nước lũ dâng cao khiến hơn 100 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn suốt hơn 3 ngày qua. Trong điều kiện thiếu thốn lương thực, thực phẩm và y tế, bà con đang rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ bên ngoài.

Bo doi anh 1

Bộ đội chuyển hàng cứu trợ đến thôn Phước Giang (xã Hòa Tâm, tỉnh Đắk Lắk) - nơi bị cô lập suốt 3 ngày qua.

Trong đêm 21/11, Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 có mặt tại hiện trường, chỉ huy các lực lượng, phương tiện tổ chức tiếp cận khu vực bị chia cắt.

Dưới làn mưa lớn, dòng nước xiết và địa hình phức tạp, các mũi cứu hộ của Quân khu 5 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực tìm mọi hướng tiếp cận nhanh và an toàn nhất để đưa hàng cứu trợ vào khu vực bị cô lập.

Đến trưa 22/11, bộ đội đã vận chuyển ba chuyến hàng cứu trợ, gồm mì tôm, lương khô, nước uống cùng thuốc men và vật tư y tế thiết yếu, đến tay người dân gặp khó khăn.

Đồng thời, tổ quân y đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhiều người dân bị ốm do mưa lạnh kéo dài.

Hiện các lực lượng của Quân khu 5 vẫn đang tích cực khảo sát, mở rộng tuyến tiếp cận để vận chuyển bổ sung nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế, đồng thời sẵn sàng sơ tán người dân đến khu vực an toàn nếu mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu.

Bo doi anh 2

Bộ đội tiếp cận tiếp thực phẩm, chăm sóc y tế cho người dân.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/bo-doi-xuyen-dem-tiep-can-vung-lu-tiep-te-cho-hon-600-dan-bi-co-lap-ar988234.html

VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bộ đội dân bị cô lập tiếp tế cứu trợ Quân khu 5

    Đọc tiếp

    Du bao Bien Dong sap don bao so 15 hinh anh

    Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 15

    18:23 21/11/2025 18:23 21/11/2025

    0

    Cuối tháng 11, Biển Đông có thể xuất hiện bão số 15, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa nguy cơ tái diễn mưa lớn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý