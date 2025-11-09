Hai trẻ em bị nước cuốn khi tắm suối, một em tử vong

Lực lượng cứu hộ tại xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) đang khẩn trương tìm kiếm một trẻ em mất tích, đồng thời động viên gia đình một em khác vừa tử vong trong vụ đuối nước tại suối Nước Na.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 9/11, nhóm 5 trẻ em rủ nhau ra tắm tại đoạn suối Nước Na, thôn 1, xã Trà Tập thì bị dòng nước xiết cuốn trôi. 3 em may mắn bơi được vào bờ, hai em còn lại là Hồ Văn Lạc (13 tuổi) và Hồ Văn Sang (8 tuổi, cùng trú xã Trà Tập) bị nước cuốn mất tích.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm dọc theo tuyến suối. Đến 15 giờ 30 phút, thi thể cháu Hồ Văn Lạc được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét. Hiện công tác tìm kiếm cháu Hồ Văn Sang vẫn đang được tiếp tục.

Theo chính quyền xã Trà Tập, những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, các thủy điện thượng nguồn đang xả điều tiết khiến nước suối dâng cao bất ngờ và chảy xiết.

Chính quyền khuyến cáo người dân không ra khu vực suối, khe sâu trong thời điểm này.