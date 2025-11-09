Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai trẻ em bị nước cuốn khi tắm suối, một em tử vong

  • Chủ nhật, 9/11/2025 20:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lực lượng cứu hộ tại xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) đang khẩn trương tìm kiếm một trẻ em mất tích, đồng thời động viên gia đình một em khác vừa tử vong trong vụ đuối nước tại suối Nước Na.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 9/11, nhóm 5 trẻ em rủ nhau ra tắm tại đoạn suối Nước Na, thôn 1, xã Trà Tập thì bị dòng nước xiết cuốn trôi. 3 em may mắn bơi được vào bờ, hai em còn lại là Hồ Văn Lạc (13 tuổi) và Hồ Văn Sang (8 tuổi, cùng trú xã Trà Tập) bị nước cuốn mất tích.

Bi nuoc cuon anh 1

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân tổ chức tìm kiếm dọc theo tuyến suối. Đến 15 giờ 30 phút, thi thể cháu Hồ Văn Lạc được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét. Hiện công tác tìm kiếm cháu Hồ Văn Sang vẫn đang được tiếp tục.

Theo chính quyền xã Trà Tập, những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, các thủy điện thượng nguồn đang xả điều tiết khiến nước suối dâng cao bất ngờ và chảy xiết.

Chính quyền khuyến cáo người dân không ra khu vực suối, khe sâu trong thời điểm này.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Liên tiếp phát hiện nhiều thi thể dạt về lòng hồ thủy điện

Chỉ trong 4 ngày, người dân đã phát hiện 4 thi thể theo nước trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, Nghệ An).

12:20 29/8/2025

Tìm người và xe nghi rơi xuống 'Hố tử thần' ở Bắc Kạn

Đêm 26/5, có thông tin một người lái xe máy rơi xuống hố sụt lún ngập đầy nước ở xã Kim Lư, huyện Na Rì (Bắc Kạn). Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường triển khai tìm kiếm.

10:00 27/5/2025

Cố vượt sông để về nhà, 2 người bị nước lũ cuốn trôi

Ông Tiến và chị Dâu (ở tỉnh Quảng Nam) băng qua sông Na để về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng gặp khó khăn khi tìm kiếm vì mưa lớn, nước chảy xiết.

11:21 10/10/2022

https://vov.vn/xa-hoi/hai-tre-em-bi-nuoc-cuon-khi-tam-suoi-mot-em-tu-vong-post1244670.vov

Long Phi/VOV-Miền Trung

Bị nước cuốn suối Nước Na tắm suối trẻ em

    Đọc tiếp

    Mo 1 cua xa day thuy dien Son La hinh anh

    Mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La

    36 phút trước 21:41 9/11/2025

    0

    Công ty Thủy điện Sơn La vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ và Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở 1 cửa xả đáy thủy điện Sơn La và vận hành cửa tràn xả mặt điều tiết hồ chứa thủy điện Lai Châu vào chiều nay 9/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý