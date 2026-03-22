Hai tài xế đánh nhau chảy máu đầu giữa đường ở TP.HCM

  • Chủ nhật, 22/3/2026 15:12 (GMT+7)
Sau va chạm giao thông, hai người đàn ông không giữ được bình tĩnh, lao vào đánh nhau ngay giữa đường tại TP.HCM, khiến một người bị chảy máu đầu, giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Video Hai tài xế đánh nhau

Ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế xô xát, đánh nhau dữ dội giữa đường tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra sau khi hai phương tiện va chạm trong quá trình lưu thông. Thay vì giải quyết trong hòa bình, hai người đã lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả ngay trên đường.

Hình ảnh hai tài xế lao vào đánh nhau giữa đường.

Clip cho thấy cả hai giằng co, đánh nhau tới tấp, có thời điểm vật nhau xuống mặt đường bất chấp nhiều phương tiện đang qua lại. Hậu quả, một người bị chảy máu vùng đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc để xử lý theo quy định.

Sau nhiều cuộc ẩu đả sau va chạm giao thông, cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần giữ bình tĩnh, tránh hành xử bột phát dẫn đến vi phạm pháp luật.

Hai tài xế vật lộn, đánh nhau giữa đường gây xôn xao ngày giáp Tết

Va chạm giao thông trên đường ở TP.HCM, hai tài xế không giữ được bình tĩnh, lao vào vật lộn, đánh nhau túi bụi ngay giữa các làn xe đang lưu thông. Video clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 15/2 gây xôn xao dư luận.

15:52 15/2/2026

Hai nhóm đối tượng hỗn chiến giữa trung tâm TP.HCM

Giữa đêm, hai nhóm với khoảng 20 đối tượng có hành vi rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực gần cầu Xáng (phường Chánh Hưng, TPHCM).

10:59 12/1/2026

Xác minh vụ học sinh đánh nhau, quay video đưa lên mạng xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường phòng, chống bạo lực học đường; đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống và chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các mâu thuẫn để can thiệp sớm.

20:03 12/12/2025

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

    Ba Bui Thi Minh Hoai trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XVI hinh anh

    Bà Bùi Thị Minh Hoài trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

    1 giờ trước 14:31 22/3/2026

    0

    Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

