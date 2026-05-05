Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai tai nạn liên tiếp trên Vành đai 3, ôtô con bị vò nát

  • Thứ ba, 5/5/2026 14:58 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra gần nhau trên đường Vành đai 3 trên cao giữa 9 ôtô, trong đó một xe con bị vò nát, 3 người trên xe thoát chết thần kỳ.

Ngày 5/5, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn liên hoàn trên đường Vành đai 3 trên cao.

Khoảng 10h15 cùng ngày, hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra gần nhau trên Vành đai 3 trên cao, theo hướng đi sân bay Nội Bài, đoạn đầu cầu Thăng Long.

Tai nan Vanh dai 3 anh 1

Xe con bị vò nát, người ngồi trong xe may mắn thoát nạn.

Vụ tai nạn thứ nhất giữa 4 xe, ôtô con màu trắng BKS 88A-531.xx va chạm với ôtô Howo BKS 29E491.xx, phía trước xe con là hai xe tải BKS 88C-070.xx và 99K-125.xx.

Tại hiện trường, xe con bị vò nát, xoay ngược chiều nằm trước đầu xe Howo. Trên xe BKS 88A-531.xx có 3 người, gồm nam tài xế và hai phụ nữ. Cả 3 người được đưa đi cấp cứu. Tài xế xe Howo rời khỏi hiện trường.

Ngay phía sau, một vụ tai nạn liên hoàn khác cũng xảy ra giữa 5 ôtô, gồm xe thư báo, xe quân đội, xe đầu kéo, xe tải và một xe con khác.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 có mặt tại hiện trường, phân làn giao thông tránh ùn tắc, đồng thời phối hợp đưa người mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được điều tra.

Nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Đồng Nai

Sáng 5/5, trên địa bàn TP Đồng Nai xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hai nạn nhân tử vong.

6 giờ trước

Tin mới vụ tay đua mô tô tử vong tại giải vô địch quốc gia

Sự cố tay đua mô tô tử vong tại cúp vô địch quốc gia hôm 30/4 được xác định do xe gặp lỗi kỹ thuật, làm tay đua mất lái.

7 giờ trước

Thông tin mới vụ cháy ôtô ở cây xăng làm hai người chết

“Lúc đó còn thời gian, có cách để ứng cứu, giá như chúng tôi biết được thông tin thì có lẽ không xảy ra kết cục đau lòng như vậy”, anh Nghĩa xót xa.

24 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/hai-vu-tai-nan-lien-tiep-tren-vanh-dai-3-o-to-con-bep-dum-3-nguoi-thoat-chet-ar1016396.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn Vành đai 3 Vành đai 3 Tai nạn Giao thông Ôtô Bẹp dúm

    Đọc tiếp

    Dien bien moi vu tham an o Tay Ninh hinh anh

    Diễn biến mới vụ thảm án ở Tây Ninh

    3 giờ trước 16:10 5/5/2026

    0

    Bị thương sau vụ việc con trai mình gây ra, nhưng cha nghi phạm Nguyễn Tấn Phước vẫn cố gắng từ Tây Ninh về Cà Mau thăm, xin lỗi gia đình thông gia và đưa tiễn con dâu, cháu nội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý