Hải quân Mỹ mất chiếc F-18 thứ 6 trong 10 tháng

Một phi công đã được giải cứu an toàn sau khi tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ rơi xuống vùng biển ngoài khơi Virginia vào sáng 20/8. Đây là chiếc F-18 thứ 6 mà Hải quân đã

Máy bay Boeing F/A-18 Super Hornet. Ảnh tư liệu: TTXVN

Máy bay Boeing F/A-18 Super Hornet. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Hải quân Mỹ - Trung úy Jackie Parashar cho biết phi công đã nhảy dù ra khỏi chiếc F/A-18E Super Hornet trong quá trình bay huấn luyện thường lệ. Phi công sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế.

Chiếc F/A-18E Super Hornet bị rơi vẫn chưa được trục vớt. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiếc F/A-18E gặp nạn thuộc phi đội tiêm kích 83 đóng tại căn cứ Không quân Hải quân Oceana ở thành phố Virginia Beach.

Theo CBS News (Mỹ), trong 10 tháng qua, đã có tới 6 chiếc F-18 của quân đội Mỹ gặp nạn.

Vào tháng 10/2024, hai phi công đã thiệt mạng khi một chiếc EA-18G Growler - biến thể của F/A-18E Super Hornet - rơi gần núi Rainier của bang Washington trong chuyến bay huấn luyện thường lệ.

Sau đó, vào tháng 12 cùng năm, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ xác nhận rằng một chiếc Super Hornet phiên chế cho tàu sân bay USS Harry S. Truman ở Biển Đỏ đã vô tình bị bắn hạ bởi hỏa lực từ tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Gettysburg. Hai phi công trên chiếc chiến đấu cơ đã nhảy dù an toàn.

Vào tháng 2, một chiếc EA-18G Growler rơi tại Vịnh San Diego ở Nam California, gần căn cứ Hải quân Coronado. Cả hai phi công đều nhảy dù và được một tàu đánh cá cứu hộ.

Đến tháng 4, một chiếc F/A-18E Super Hornet đã rơi khỏi tàu USS Harry S. Truman xuống Biển Đỏ. Khoảng một tuần sau, vào đầu tháng 5, một máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet đã rơi xuống biển khi đang cố gắng hạ cánh trên tàu USS Harry S. Truman. Cả hai phi công đều nhảy dù an toàn.

Theo Hải quân Mỹ, F/A-18E Super Hornet có chi phí sản xuất khoảng 67 triệu USD .