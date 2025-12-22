Hải quân Colombia thu giữ 27 tấn cocaine

Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo lực lượng tình báo của Hải quân quốc gia Nam Mỹ này đã phối hợp để thu giữ thành công lượng cocaine lên tới 27 tấn trong vòng 48 giờ.

Binh sĩ Colombia trưng bày số cocaine thu giữ tại Bahia Solano, Choco. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Ngày 21/12, thông qua tài khoản cá nhân trên trang xã hội X, Tổng thống Petro cho biết đợt truy quét này bao gồm 2 chiến dịch: một trên Thái Bình Dương có sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng của Panama, Australia, Costa Rica và El Salvador để bắt giữ đồng loạt một số tầu chở đơn lẻ với tổng lượng cocaine 9 tấn, và chiến dịch còn lại diễn ra gần quần đảo Canarias của Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát châu Âu, với tổng cộng 18 tấn cocaine được thu giữ.

Nguyên thủ Colombia nhấn mạnh không có người thiệt mạng trong cả 2 chiến dịch quy mô lớn này và khoảng 20 kẻ tình nghi buôn lậu ma túy đã bị bắt giữ và khẳng định đây là đợt truy quét bắt giữ ma túy thành công nhất trong lịch sử đất nước.

Theo thống kê chính thức của Bộ Quốc phòng Colombia, các lực lượng quốc gia Nam Mỹ này đã thu giữ tổng cộng 900 tấn cocaine chỉ trong năm 2025.