Hai 'quái xế' đua xe đăng clip lên TikTok để khoe

Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hai trường hợp đua xe trái phép sau khi phát hiện clip đăng tải trên TikTok, với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Ngày 16/4, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị vừa xác minh và quyết định xử phạt tổng cộng hơn 26 triệu đồng và tịch thu hai phương tiện đối với hai trường hợp tụ tập đua xe trái phép.

Theo Đội CSGT đường bộ số 6, khoảng 9h cùng ngày, qua theo dõi thông tin trên TikTok, lực lượng phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, đăng tải nội dung thể hiện hành vi vi phạm. Ngay sau đó, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng làm việc cùng nhóm thiếu niên.

Qua xác minh, khoảng 10h ngày 8/3, V.A.T. (SN 2009, trú xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy biển số 60B2-725.64 đến tuyến đường liên xã thuộc bon Điêng Đu với mục đích thử xe, xem xe ai mạnh hơn.

Cùng tham gia còn có V.T.C. (SN 2009) điều khiển xe biển số 60H1-176.55; L.A.B. (SN 2007) điều khiển xe biển số 48AA-189.41 và V.A.C. (SN 2010, cùng trú xã Quảng Tân) điều khiển xe biển số 60B2-389.48.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp Công an xã Quảng Tân mời nhóm thanh thiếu niên cùng phụ huynh lên làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo đó, lực lượng chức năng xử phạt V.T.C. về các hành vi: đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe dung tích trên 50cm³ khi chưa đủ tuổi và điều khiển xe không có đăng ký.

Đối với V.A.T. bị lập biên bản xử lý về các hành vi: điều khiển xe chạy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện dung tích trên 50 cm³ khi chưa đủ điều kiện. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xử phạt hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tổng mức xử phạt đối với hai trường hợp trên là hơn 26 triệu đồng, đồng thời ra quyết định tịch thu hai phương tiện theo quy định.