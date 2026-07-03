Hải Phòng và tiến trình chuyển đổi số toàn diện

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực bộ máy hành chính, Hải Phòng tăng tốc trong giai đoạn mới để tăng cường hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân.

Theo Kế hoạch số 359/KH-UBND, TP Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số toàn diện, kiến tạo mô hình thành phố công nghệ hiện đại, thông minh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

“Thông minh hơn, nhanh hơn và gần dân hơn”

Thông minh hơn, nhanh hơn và gần dân hơn là mục tiêu chiến lược năm 2026 của Hải Phòng. Trong năm nay, thành phố đặt mục tiêu nâng chỉ số DTI lên mức ≥ 0,786 và tiếp tục duy trì tỷ lệ hài lòng của người dân ở mức trên 99%. Trong đó, các chỉ tiêu thành phố đặc biệt chú trọng là xây dựng chính quyền số hiện đại và dữ liệu số thông minh.

Mini App 114 Hải Phòng tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người dân trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện năm 2026, Hải Phòng đã cho ra mắt 2 ứng dụng Mini App trên Zalo, bao gồm 114 Hải Phòng và Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội Hải Phòng. Sau hơn 2 tháng triển khai, cả 2 ứng dụng nhận được đông đảo sự ủng hộ tích cực từ người dân, với hàng nghìn lượt truy cập vào ứng dụng.

Không cần cài đặt ứng dụng mới, Zalo Mini App được đánh giá là công cụ kết nối hiệu quả, dễ sử dụng đối với người dân lẫn cán bộ, công nhân viên chức ở Hải Phòng. Không chỉ giúp cơ quan chức năng truyền tải thông tin đến người dân nhanh chóng, Zalo Mini App còn có khả năng tích hợp với hệ thống chính quyền điện tử, đăng ký lịch hẹn, kiểm tra hồ sơ cho các thủ tục hành chính công, nhận lịch học, lịch tiêm phòng hoặc đặt lịch hẹn với các đơn vị y tế, hành chính công…

Đặc biệt, Zalo Mini App còn hỗ trợ người dân trực tiếp gửi phản ánh từ hiện trường đến chính quyền, thúc đẩy tương tác hai chiều linh hoạt để quá trình xử lý nhanh chóng, tiện lợi hơn.

Hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả của cơ quan hành chính

Sự ra đời của hai Zalo Mini App 114 Hải Phòng và Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội Hải Phòng chính là kết quả của quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy lợi ích người dân làm đầu của TP. Hải Phòng.

Tiêu biểu, ứng dụng Zalo Mini App 114 Hải Phòng giúp tăng cường hoạt động truyền thông và tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Hải Phòng; hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin, tra cứu hồ sơ về các thủ tục PCCC cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; trực tiếp gửi vướng mắc, góp ý hay phản ánh hiện trường đến cơ quan thẩm quyền… Bên cạnh đó, người dân có thể chủ động tìm hiểu thông tin bằng cách trực tiếp trò chuyện với trợ lý AI để được hỗ trợ.

Việc triển khai các Zalo Mini App thúc đẩy tương tác hai chiều giữa người dân và cán bộ, công nhân viên chức được xem như một giải pháp mang tính đột phá, giúp Hải Phòng hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, kiến tạo mô hình thành phố công nghệ hiện đại, thông minh và bền vững.

Chị Hà Châu, chủ một quán ăn ở phố Trần Nhật Duật, phường Gia Viên, TP Hải Phòng cho biết trước đây để chuẩn bị thủ tục thẩm định về PCCC, chị phải hỏi thăm khắp nơi để biết nên trang bị bình chữa cháy loại nào, bố trí lối thoát hiểm ra sao, thậm chí phải gọi điện, đặt lịch chờ cán bộ xuống tận nơi để hướng dẫn. Đến nay, chị có thể trò chuyện với trợ lý AI trên Mini App 114 Hải Phòng để được giải đáp các thắc mắc bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, tính năng Giải đáp vướng mắc được tích hợp ngay trong Mini App cũng giúp chị dễ dàng nhờ tư vấn thông tin khi chuẩn bị hồ sơ thẩm định thiết kế PCCC mà không cần hoãn việc kinh doanh để đến Cơ quan Cảnh sát PCCC nữa.

Với nhiều lợi ích thiết thực, Hải Phòng tiếp tục số hoá dịch vụ hành chính công qua Mini App Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội Hải Phòng. Đây là trang thông tin - hỗ trợ dịch vụ hành chính công số chính thức của PC06 Hải Phòng.

Bên cạnh các tin tức nổi bật và đường dây nóng của địa phương, Mini App còn tích hợp hàng loạt tiện ích như tra cứu tiến độ hồ sơ, đăng ký lịch với cảnh sát khu vực, phản ánh hiện trường, thông báo vi phạm hay tố giác tội phạm ẩn danh…

Không cần thêm các thao tác tải ứng dụng, đăng ký mới, người dân có thể nhận các thông báo từ cơ quan chức năng ngay trên ứng dụng Zalo.

Anh Thanh Liêm ở phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng chia sẻ: Sau khi hồ sơ bị trả về vì chưa cung cấp đúng thông tin sở hữu nhà đất, anh đăng ký lịch làm việc với cảnh sát khu vực trên Mini App Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội Hải Phòng.

Không cần phải xếp hàng chờ đợi, anh có thể lựa chọn khung giờ phù hợp với công việc của mình để được tư vấn và hỗ trợ giải quyết vướng mắc nhanh chóng.

Bên cạnh việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công còn giúp chính quyền nắm bắt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp nhanh hơn. Từ đó, cơ quan chức năng có thể xây dựng bộ thông tin hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong công tác phục vụ người dân.

Theo thông tin từ TP Hải Phòng, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, giáo dục không chỉ là điều tất yếu mà còn mở ra cơ hội để cơ quan chức năng đổi mới phương thức hoạt động, năng nâng cao hiệu quả tập hợp và phát huy vai trò đại diện trong thời đại số.

Với hơn 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo được đánh giá là giải pháp chuyển đổi số hiệu quả để đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Bên cạnh trang Zalo Official Account (Zalo OA), Zalo Mini App đã trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động chuyển đổi số tại các địa phương trên cả nước nhờ ưu điểm nổi bật như dễ dàng sử dụng và không yêu cầu cài đặt, nội dung đáng tin cậy, tiếp cận lượng người dùng lớn.

Tính đến đầu năm 2026, toàn bộ 34 tỉnh, thành cả nước đã triển khai chuyển đổi số trên Zalo, với hơn 18.600 Zalo OA và hơn 1.345 Zalo Mini App của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, tiện ích trên cả nước.