Hải Phòng góp gần 11.000 tỷ làm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng đề xuất góp 10.960 tỷ đồng vào nguồn vốn dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để giải phóng mặt bằng, xây tuyến nhánh Nam Hải Phòng - Nam Đồ Sơn.

UBND TP Hải Phòng vừa đề xuất đóng góp 10.960 tỷ đồng vào nguồn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng), để thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP (cả 2 giai đoạn) và xây dựng tuyến nhánh Nam Hải Phòng - Nam Đồ Sơn trước năm 2030, chiều dài 12,63 km.

Hải Phòng nhận định việc triển khai dự án đường sắt có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa trên hành lang Đông Tây, là cửa ngõ giao thương với thế giới qua các cảng biển lớn khu vực Hải Phòng, cũng như kết nối liên vận quốc tế về giao thông đường sắt tại cửa khẩu Lào Cai.

Theo nội dung Chính phủ vừa trình Quốc hội hôm 13/2, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có điểm đầu nằm tại vị trí kết nối ray qua biên giới giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện. Chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km và 3 tuyến nhánh khoảng 27,9 km.

Dự án đi qua 9 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 2.632 ha.

Mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng...

Được đánh giá có hướng tuyến tối ưu, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chạy dọc theo sông Hồng và đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, thuận lợi cho kết nối đường bộ và đường sắt.

Việc phát triển giao thông vận tải đường sắt trên hành lang kinh tế Đông Tây Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng không chỉ thúc đẩy kinh tế mậu dịch qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn được kỳ vọng hình thành tuyến thông đạo bằng đường sắt liên kết Đông Á - Trung Á - châu Â, tạo không gian phát triển mới, đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ... tại các địa phương dọc hành lang tuyến.

Với tỉnh Lào Cai, dự án có thể góp phần xây dựng tỉnh thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc, tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia vào quá trình xây dựng, cung cấp vật liệu, dịch vụ logistics.

Các doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng lợi từ việc giảm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường tiêu thụ. Người dân địa phương có cơ hội được đi lại, giao thương thuận lợi hơn, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục tốt hơn. Dự án cũng sẽ tạo ra nhiều việc làm, giúp người dân tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Đối với tỉnh Yên Bái, địa phương mà tuyến đường sắt sẽ chạy qua gần 77 km với 2 ga trung gian hành khách và hàng hóa tập trung là An Thịnh và Yên Bái; có 3 ga kỹ thuật là Châu Quế Thượng, Đông An và Y Can, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối các khu, cụm công nghiệp và các huyện phía tây của tỉnh với bên ngoài.