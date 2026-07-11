Hải Phòng đề xuất 3 đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt

TP Hải Phòng đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, phân loại 3 đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt.

UBND TP Hải Phòng vừa trình Bộ Nội vụ đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt đối với các phường: Đông Hải, Hải An và đặc khu Cát Hải.

Kết quả rà soát 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn, thành phố Hải Phòng xác định 3 đơn vị hành chính có quy mô dân số, diện tích tự nhiên lớn, đáp ứng tiêu chí, đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề xuất công nhận phân loại đặc biệt.

Việc phân loại “đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt” nhằm tạo điều kiện để xem xét, tăng cường nguồn lực tổng thể cho các phường, đặc khu trên địa bàn được xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt, là cơ sở để thực hiện các chính sách ưu tiên phân bổ ngân sách, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo môi trường thu hút đầu tư FDI vượt trội.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý đơn vị hành chính, phân bổ ngân sách, xây dựng tổ chức bộ máy, bố trí biên chế, đề xuất chính sách phát triển phù hợp với phường, đặc khu loại đặc biệt. Qua đó, các địa phương có thêm nguồn lực, cơ chế ưu tiên để nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ công và thu hút đầu tư cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

Trung tâm kinh tế, tài chính Hải An

Phường Hải An được thành lập, đi vào hoạt động từ 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích, dân số của 5 phường quận Hải An cũ, gồm: Đằng Hải, Đằng Lâm, Cát Bi, Thành Tô, Tràng Cát và một phần phường Nam Hải, Đông Hải 2. Quy mô diện tích 40,21km2, dân số 138.298 người.

Phường Hải An có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, nằm trong khu vực động lực về dịch vụ cảng biển và logistics quốc tế. Theo định hướng phát triển của thành phố, khu vực này được tập trung phát triển trở thành động lực dịch vụ cảng biển – logistics theo trục Đình Vũ – Lạch Huyện – Cát Hải – Nam Đồ Sơn, mở rộng liên kết đến phía Bắc, hình thành chuỗi logistics liên hoàn, vận tải đa phương thức.

Phường Hải An có sân bay quốc tế Cát Bi, hệ thống hạ tầng giao thông sau cảng, kho bãi logistics phát triển đồng bộ.

Ưu tiên phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông sau cảng, kho bãi logistics, cảng thông minh, nâng cấp cảng thủy nội địa, phát triển vận tải ven biển; thúc đẩy tích hợp cảng biển – hàng không – khu thương mại tự do, hình thành hành lang logistics biển – hàng không – công nghiệp công nghệ cao, kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và các tuyến đường bộ cao tốc.

Hải An được các sở ngành xác định là trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ; là đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

"Thỏi nam châm" hút vốn FDI, nhân lực chất lượng cao

Phường Đông Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích và dân số của 3 phường Đông Hải 1, Đông Hải 2 và Nam Hải (quận Hải An cũ), quy mô diện tích 54,42 km2, dân số 51.129 người.

Đông Hải là địa phương vùng biên giới biển, có vị trí đặc biệt trong chiến lược quốc phòng của thành phố và khu vực. Hệ thống cảng biển của Hải Phòng chủ yếu tập trung trên địa bàn phường Đông Hải, tạo cho địa phương có lợi thế lớn trong lĩnh vực cảng biển và dịch vụ kho bãi, hậu cần sau cảng.

Địa phương này còn là đầu mối kết nối hệ thống giao thông đường bộ với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Hải Phòng – Quảng Ninh. Dự kiến dự án đường sắt sắp triển khai, phường còn sở hữu 2 ga hàng hóa quan trọng là ga Nam Đình Vũ và Đình Vũ, kết nối thẳng tới ga cuối Lạch Huyện để tối ưu hóa dịch vụ kho bãi, hậu cần.

Phường Đông Hải có hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là thỏi nam châm hút vốn đầu tư FDI.

Các khu công nghiệp (Đình Vũ, Nam Đình Vũ) trên địa bàn cũng đóng vai trò hạt nhân kinh tế chiến lược, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho phường Đông Hải nói riêng và thành phố nói chung.

Các tổ hợp khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải là thỏi nam châm đón các dòng vốn chất lượng cao từ các tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ và các quốc gia khác trực tiếp đóng góp vào tổng vốn FDI hàng chục tỷ USD đầu tư vào thành phố.

Vị trí các khu công nghiệp gắn liền với cảng biển Đình Vũ và hệ thống hạ tầng kết nối cảng nước sâu Lạch Huyện, sân bay Cát Bi, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ hàng hải quốc tế hàng đầu miền Bắc. Là đòn bẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

Các khu công nghiệp như DeepC, Nam Đình Vũ… đang đi đầu trong việc ứng dụng năng lượng tái tạo, xử lý rác thải đồng bộ, giúp thành phố hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị đã, đang và sắp triển khai sẽ là tiềm lực mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để phường Đông Hải có sự phát triển nhanh, bền vững.

Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có Khu thương mại tự do (1 trong 3 vị trí được quy hoạch Khu thương mại tự do TP Hải Phòng) với quy mô diện tích 1.077ha nằm trong KCN Nam Đình Vũ. Đây là nền tảng để thành phố thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho các ngành công nghệ cao, hướng phát triển chiến lược.

Trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế đa phương thức

Đặc khu Cát Hải được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của huyện Cát Hải cũ, quy mô diện tích 245,74km2, dân số 46.278 người. Đặc khu Cát Hải sở hữu hệ sinh thái rừng – biển đặc sắc, sự đa dạng sinh học và giá trị nổi bật toàn cầu, với điểm nhấn là quần đảo Cát Bà cùng vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Cát Hải đang nổi lên như một trung tâm kinh tế biển, logistics và công nghiệp hiện đại của miền Bắc. Với lợi thế vị trí cửa ngõ ra biển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Cát Hải giữ vai trò chiến lược trong kết nối hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh ra thị trường quốc tế.

Cảng nước sâu Lạch Huyện (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), cửa ngõ ra biển quốc tế của các tỉnh phía Bắc.

Điểm nhấn của Đặc khu Cát Hải là cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, một trong những dự án hạ tầng chiến lược quốc gia. Cảng Lạch Huyện được quy hoạch là cảng nước sâu hiện đại hàng đầu khu vực, với hệ thống nhiều bến cảng container quy mô lớn, thu hút các tập đoàn logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Song song với cảng biển là sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp chế tạo và khu công nghiệp hiện đại tạo nên hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh cho đặc khu. Nhà máy Vinfast cùng với hàng loạt dự án lớn KCN DeepC, KCN Xuân Cầu, cảng quốc tế Hateco, đã tạo thành mạng lưới logistics – sản xuất – xuất khẩu khép kín, giúp tối ưu chi phí và tăng hiệu quả vận hành.

Theo đánh giá, Cát Hải giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông đa phương thức, là điểm cuối của tuyến hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, gắn với hệ thống cao tốc hiện đại, kết nối trực tiếp với cảng biển nước sâu Lạch Huyện.

Trong tương lai, khi tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng hoàn thiện, Cát Hải sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế đa phương thức (biển – bộ - sắt).