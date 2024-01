Hai người hôn mê sâu do dùng than củi để sưởi ấm ở Thanh Hóa

Các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vừa tiếp nhận 2 ca bệnh ngộ độc khí CO do đốt than củi để sưởi ấm.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.M. (63 tuổi, ở xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện vào lúc 4h ngày 25/1/2024 trong tình trạng hôn mê sâu. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, tối hôm trước đó bệnh nhân có đốt củi để sưởi ấm và đóng kín cửa để ngủ. Đến 3h, con của bệnh nhân phát hiện mẹ đang trong tình hôn mê sâu nên đã được người nhà đưa đến Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra các bác sĩ thấy bệnh nhân có nồng độ CO2 trong máu cao. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc khí CO. Sau 1 ngày được cấp cứu kịp thời và điều trị tích cực, bệnh nhân không phải thở máy, ý thức cải thiện. Hiện tại Bệnh nhân đã tỉnh táo và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ. Bệnh nhân bị hôn mê sâu, lơ mơ do sử dụng than củi để sưởi ấm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trường hợp thứ 2 là cụ bà L.T.N. (90 tuổi, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện lúc 10h ngày 26/1/2024 trong tình trạng lơ mơ, giảm ý thức, được chẩn đoán ngộ độc khí CO. Anh T.X.L., con trai bệnh nhân L.T.N, cho biết: Do thời tiết lạnh quá, bà đã dùng củi đốt trong phòng kín để sưởi ẩm, khi đi làm về thì gia đình thấy bà trong tình trạng lơ mơ, mất ý thức, nên đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2. Hít phải lượng lớn khí CO sẽ bất tỉnh, tử vong nhanh Bác sĩ Lê Xuân Quý - Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, người trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhân trên, cho biết: Rất may cả 2 bệnh nhân đều được đưa đến bệnh viện kịp thời, nên đã được cấp cứu thành công và hiện chưa để lại biến chứng đáng tiếc nào. Bác sĩ Lê Xuân Quý khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín vì phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy, sẽ hình thành CO ngày càng nhiều. Khi hít phải CO sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và "cướp" mất oxy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thấy yếu, buồn nôn và đau ngực. Hít phải lượng lớn khí CO có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính. 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người… Để hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra từ việc sử dụng các biện pháp sưởi ấm không đúng cách, các chuyên gia y tế khuyên người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông tuyệt đối không được sưởi than củi và đóng kín cửa trong nhà hoặc ngay cả lúc sưởi ấm để tắm cũng rất nguy hiểm.

