Phát hiện cở sở sản xuất giá đỗ ở Đà Nẵng dùng chất cấm dễ gây ngộ độc

Qua lấy mẫu kiểm định, lực lượng chức năng phát hiện trong mẫu giá đỗ của 2 cơ sở ở Đà Nẵng có chứa hóa chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine.

Tối 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tiếp tục làm việc với chủ các cơ sở sản xuất giá đỗ vi phạm an toàn thực phẩm để cũng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trước đó, trinh sát của Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện 3 cơ sở sản xuất giá đỗ tại địa chỉ số 168 Võ Văn Ngân; số 124 Hoàng Hiệp (cùng ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và ở số 14 Thượng Đức (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) có biểu hiện nghi vấn sử dụng hóa chất cấm để sản xuất thực phẩm.

Giá đỗ tại các cơ sở sản xuất không để vào khu vực bảo quản mà để trên nền nhà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Châu Anh

Theo công an, các cơ sở này trong quá trình sản xuất thường xuyên đóng cửa, nhân viên không có đồ bảo hộ, giá đỗ thành phẩm không để vào khu vực bảo quản mà để trên nền nhà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá bán cho tiểu thương các chợ Hòa Hải, chợ đầu mối Hòa Cường rất thấp so với thị trường.

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 3 cơ sở trên, thu 3 mẫu giá đỗ thành phẩm gửi Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 để kiểm định.

Qua kiểm tra, cơ sở 124 Hoàng Hiệp và số 14 Thượng Đức không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Hóa chất pha chế được phát hiện tại các cơ sở. Ảnh: Châu Anh

Đáng nói, kết quả thử nghiệm đối với các mẫu giá đỗ của cơ sở số 168 Võ Văn Ngân và 124 Hoàng Hiệp có chứa hóa chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế đây là hóa chất tăng trưởng không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Tác hại của chất này khi sử dụng vào cơ thể có thể gây ngộc độc cấp tính; gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Khi hít vào gây tổn thương cơ quan hô hấp, phổi…