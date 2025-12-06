Hai nạn nhân kể phút nhảy từ tầng cao thoát khỏi đám cháy ở TP.HCM

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, hiện cả hai nạn nhân trong vụ cháy ở phường Cầu Ông Lãnh đã tạm ổn định và đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Hiện cả hai nạn nhân đã tạm ổn định và đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ảnh: BVCC

Hai nạn nhân thoát nạn trong vụ hoả hoạn tại quán ăn (phường Cầu Ông Lãnh) đang điều trị tại bệnh viện là chị Trần Thị Thuỳ T. (sinh năm 2004) và chị Trần Thị Ngọc K. (sinh năm 2007).

TS, BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết, sau khi nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện chị Trần Thị Thuỳ T. bị tổn thương phổi do hít khói với nhiều muội than trong đường thở, kèm bỏng niêm mạc đường thở độ 2. Chị T. còn bị gãy xương vai và gãy xương sườn 4-5.

Hiện bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp bằng liệu pháp oxy lưu lượng cao, phun khí dung thuốc giãn phế quản và thuốc loãng đàm, đồng thời được theo dõi nguy cơ suy hô hấp tiến triển, tràn khí màng phổi. Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực cũng đang giám sát chặt chẽ tổn thương vùng ngực và vai.

Còn chị Trần Thị Ngọc K., bệnh nhân bị tổn thương phổi ít hơn, kèm bỏng đường thở độ 1. Bệnh nhân được thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do đường thở bị tổn thương dễ dẫn đến nhiễm trùng thứ phát, bệnh nhân được theo dõi và điều trị kháng sinh trong vài ngày. Nếu tiến triển tốt, chị K. có thể xuất viện sớm.

Kể về thời điểm thoát nạn, chị T. cho biết, khoảng 4 giờ sáng, một người ngủ cùng phòng đi vệ sinh và phát hiện cháy nên hô hoán. Mọi người đều chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nên buộc phải nhảy xuống. “Tôi đưa tay đỡ khi tiếp đất nên đầu không bị chấn thương. Do gãy xương vai và xương sườn 4 - 5 nên tôi rất đau”, T. chị nói.

Chị K. chia sẻ: “Giờ tôi cảm thấy khỏe hơn, bớt hoảng loạn. Lúc đó, chúng tôi đang ngủ, nghe kêu cứu thì hoảng hốt chạy ra cửa sổ rồi nhảy xuống. Sau đó được đưa đi cấp cứu”.

TS.BS Huỳnh Quang Đại cho biết, bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí CO và HCN là những tình trạng rất thường gặp trong các vụ hỏa hoạn. Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên, dẫn đến sưng nề và tắc nghẽn; muội than bám theo khí quản, phế quản gây tổn thương phổi.

TS.BS Huỳnh Quang Đại khuyến cáo khi xảy ra cháy nổ, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh để tìm lối thoát. Khói và muội than thường bay lên cao nên cần bảo vệ đường thở bằng khăn ướt che mũi và miệng, đồng thời bò hoặc cúi thấp người để di chuyển ra ngoài.

Nếu mắc kẹt trong phòng, nên mở cửa sổ cho khói thoát bớt, dùng khăn ướt bịt kín các khe hở để ngăn khói xâm nhập; tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống nếu không có đệm hoặc vật dụng an toàn bên dưới. Nếu bị bỏng, cần ngâm vùng tổn thương trong nước sạch và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc lực lượng cứu hỏa.