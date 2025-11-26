Hai năm tắc mạch vành không dứt, nữ bệnh nhân được bác sĩ FV chữa khỏi

Sang Việt Nam sau 2 năm chữa trị không khỏi tắc mạch vành, chị K.S. được bác sĩ FV tìm ra nguyên nhân do rối loạn lipid máu di truyền hiếm gặp và điều trị dứt điểm.

TS.BS Hồ Minh Tuấn khám cho chị K.S. trước khi chuẩn bị xuất viện. Ảnh: FV.

Chị K.S. (48 tuổi, người Campuchia) suốt 2 năm chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không hết bệnh tắc mạch vành. Chỉ đến khi chị sang Việt Nam, tìm đến Bệnh viện FV, các bác sĩ tim mạch.

Tại đây mới truy ra nguyên nhân bắt nguồn từ chứng rối loạn lipid máu di truyền hiếm gặp. Từ đó, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị toàn diện, giúp chị thoát khỏi tình trạng nguy kịch và ngăn ngừa tái hẹp mạch vành trong tương lai.

Cơn đau nhói tim thoáng qua hé lộ căn bệnh nghẽn mạch vành nghiêm trọng

Một buổi sáng cách đây hai năm, chị K.S. bất ngờ thấy tim đau nhói khi đang đạp xe. Cơn đau thoáng qua, nhưng khi chị đi khám tại bệnh viện địa phương tại Campuchia thì hóa ra là tín hiệu cảnh báo căn bệnh tim nguy hiểm đang âm thầm tiến triển. Phim chụp cho thấy chị bị tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành, khiến máu không thể nuôi tim đầy đủ, làm giảm sức co bóp cơ tim.

Chuỗi tháng ngày sau đó là hành trình điều trị của chị S. ở nhiều bệnh viện tại quê nhà, thậm chí sang cả nước ngoài. Tuy chị được các bác sĩ thăm khám và cho uống thuốc nhưng kết quả không mấy khả quan. Tình trạng nhói tim, khó thở của chị ngày một trầm trọng.

Theo lời khuyên của một bác sĩ Campuchia, chị sang Việt Nam và tìm đến Bệnh viện FV - nơi sở hữu Trung tâm Tim mạch hiện đại, thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh phức tạp không chỉ tại Việt Nam mà cả các nước bạn, đặc biệt là Campuchia.

Bệnh nhân trẻ vẫn có thể mắc bệnh mạch vành nguy hiểm do chứng rối loạn lipid máu. Ảnh: Freepik.

Khám cho chị S., TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp, Bệnh viện FV, xác định chị bị tắc mạn tính hoàn toàn động mạch vành do xơ vữa.

Hẹp mạch vành do xơ vữa vốn không phổ biến ở người tuổi dưới 50 như chị S., do vậy bác sĩ Tuấn đã nghi ngờ căn bệnh này là từ một nguyên nhân khác. Nghiên cứu kỹ bệnh án và cho bệnh nhân làm thêm các xét nghiệm, bác sĩ trưởng khoa đã truy ra nguồn gốc chứng tắc động mạch vành là do hội chứng rối loạn lipid máu di truyền hiếm gặp.

Việc điều trị không triệt để nguyên nhân gây bệnh là lý do bệnh tình của chị S. không thuyên giảm, vì nguy cơ tái hẹp rất cao.

Kế hoạch "2 trong 1", tái thông mạch vành và kiểm soát nguyên nhân gây bệnh

TS.BS Hồ Minh Tuấn lên một kế hoạch điều trị toàn diện cho bệnh nhân S. bao gồm 2 giai đoạn: can thiệp tái thông mạch vành và kiểm soát chỉ số mỡ máu.

Ca can thiệp tái thông mạch vành cho chị S. được thực hiện trong phòng Cathlab với sự hỗ trợ của máy chụp mạch xóa nền DSA và máy chụp cắt lớp quang học OCT, cho thấy rõ kích cỡ và hình thái của nhánh mạch máu bị tắc. Bác sĩ Tuấn luồn ống vào mạch máu, đi đến đoạn mạch bị tắc, phá mảng xơ vữa, nong bóng và đặt 2 stent để khơi thông lòng mạchcho bệnh nhân. Toàn bộ quy trình can thiệp diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

TS.BS Hồ Minh Tuấn (phải) và êkíp đặt stent, tái thông mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: FV.

TS.BS Hồ Minh Tuấn cho biết chị S. là trường hợp may mắn vì được điều trị kịp thời. Nếu để càng lâu thì sức bóp tim càng giảm do máu nuôi tim không đủ, triệu chứng mệt mỏi, nhói tim và nặng ngực sẽ ngày càng nặng nề hơn, thậm chí ngất xỉu.

Tiếp theo, chị S. tiếp tục được điều trị kiểm soát rối loạn lipid máu. Bác sĩ Tuấn kê cho bệnh nhân thuốc uống và thuốc tiêm để hạ chỉ số mỡ máu, kết hợp với chế độ dinh dưỡng, vận động thể chất, thư giãn đầu óc và cải thiện giấc ngủ. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau đó đã ổn định, hết hẳn các cơn đau tim, khó thở, những chỉ số tim mạch như nhịp tim, huyết áp đều ổn định khi tái khám.

"Khi các yếu tố nguy cơ đã được kiểm soát tốt, tỷ lệ tái phát hẹp mạch vành rất thấp, chỉ còn dưới 1%", bác sĩ Tuấn cho hay.

"Tôi cảm ơn bác sĩ Tuấn đã tìm ra chính xác nguyện nhân gây bệnh và điều trị thành công cho tôi. Nhờ bác sĩ mà giờ tôi không còn thấy mệt hay đau tức ngực nữa", chị K.S. xúc động chia sẻ trong ngày xuất viện.

Khi hẹp động mạch vành không còn là bệnh tuổi già

Rối loạn lipid máu (do di truyền và mắc phải) là tình trạng mỡ máu tăng cao tích tụ trong lòng thành mạch, gây ra bệnh mạch vành, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe tim mạch nghiêm trọng. Điều đáng báo động là vấn đề này không hiếm gặp ở người trẻ tuy vậy lại thường bị xem nhẹ.

Theo bác sĩ Tuấn, những bệnh nhân trẻ có chẩn đoán hẹp mạch vành tại FV sẽ được kiểm tra thêm chỉ số mỡ máu chuyên sâu để nếu có vấn đề thì được xử lý triệt để.

Nhờ tiên phong áp dụng các kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại, bắt kịp tiến bộ y khoa thế giới, Bệnh viện FV thường xuyên tiếp nhận và điều trị thành công các ca cấp cứu tim mạch phức tạp được chuyển đến từ các bệnh viện tại TP.HCM, các tỉnh lân cận và các nước bạn.

Đặc biệt, FV sở hữu đội ngũ cấp cứu nhồi máu cơ tim Giờ Vàng 24/7 cùng quy trình “70 phút vàng” trong cấp cứu tim mạch, tuân thủ theo chất lượng JCI - tiêu chuẩn an toàn bệnh nhân khắt khe nhất trên thế giới. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu nguy kịch được cứu sống và phục hồi ngoạn mục.

Đồng thời, để bệnh nhân sớm hồi phục sau biến chứng tim mạch, Bệnh viện FV còn xây dựng riêng một đội ngũ Phục hồi chức năng tim mạch với sự phối hợp của bác sĩ can thiệp tim mạch, kỹ thuật viên vật lý trị liệu và điều dưỡng cùng các máy móc chuyên biệt.

