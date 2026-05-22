Hai nam sinh lớp 10 tử vong khi đi câu cá

Rủ nhau tới khe nước câu cá, hai nam sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh trượt chân, dẫn đến đuối nước và tử vong.

Xã Hương Phố tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước như ao, hồ, sông, suối trên địa bàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Sáng 22/5, chính quyền xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 10 tử vong.

Nạn nhân là em N.V.Đ. (16 tuổi, trú thôn 1, xã Hương Phố) và em N.H.T. (16 tuổi, trú thôn 2, xã Hương Phố). Cả hai cùng đang học lớp 10 tại trường THPT Hàm Nghi.

Trước đó, trưa 21/5, em N.V.Đ. và em N.H.T. rủ nhau đi câu cá. Đến chiều tối, không thấy 2 em trở về nhà, gia đình cùng người dân tổ chức đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, tới 22h cùng ngày, thi thể 2 em được phát hiện ở khu vực Khe Ấm, thuộc địa phận xã Hương Đô (Hà Tĩnh).

Thời gian qua, xã Hương Phố đã phối hợp với đơn vị chức năng cùng các trường học tăng cường công tác quản lý học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, sự việc đau lòng liên quan đến đuối nước vẫn xảy ra.

Trong công điện ngày 19/5 về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh; đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về phòng, chống đuối nước và công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc quản lý trẻ em, học sinh, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

Các tỉnh, thành được yêu cầu kịp thời cảnh báo khu vực nguy cơ cao; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy bơi, kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống đuối nước tại trường học.