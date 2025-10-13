Hai đội tý hon sắp viết lại lịch sử World Cup

Iceland từng gây kinh ngạc khi trở thành quốc gia nhỏ nhất về dân số góp mặt tại World Cup. Tuy nhiên, kỷ lục này đứng trước nguy cơ bị xô đổ.

Iceland đang giữ kỷ lục là quốc gia nhỏ nhất về dân số từng dự World Cup.

Trong lịch sử các kỳ World Cup, Iceland đang là quốc gia nhỏ nhất về dân số (khoảng 334.000 người vào năm 2017) từng góp mặt tại vòng chung kết năm 2018. Tuy nhiên, kỷ lục này đang đứng trước nguy cơ bị xô đổ bởi một "đội tý hon" bóng đá đến từ Caribe: Curaçao.

Với dân số chỉ khoảng 156.000 người, Curaçao đang tiến gần đến giấc mơ World Cup 2026, hứa hẹn tạo nên những câu chuyện thần kỳ mới.

Curaçao, một quốc gia thuộc địa cũ của Vương quốc Hà Lan, gây sốt tại vòng loại khu vực CONCACAF. Với dân số ước tính chỉ 156.115-169.000 người (theo thống kê mới nhất năm 2025), Curaçao có cơ hội trở thành đội bóng nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup nếu giành vé đến Mỹ, Canada và Mexico năm 2026.

Hiện tại, Curaçao có 7 điểm sau 3 trận, dẫn đầu bảng B vòng loại cuối cùng của CONCACAF, cạnh tranh cùng Jamaica, Trinidad & Tobago và Bermuda. Với thành tích bất bại ở vòng loại thứ hai và dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Dick Advocaat, đội bóng này chơi thứ bóng đá thông minh, tận dụng những pha phản công sắc bén.

Nếu kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng vào tháng 11, Curaçao sẽ giành vé trực tiếp. Ngay cả vị trí thứ hai cũng mở ra cơ hội tranh suất qua vòng play-off liên châu lục. Một kỳ tích như vậy sẽ là niềm tự hào không chỉ cho hòn đảo nhỏ bé này mà còn cho cả khu vực Caribe.

Curacao đang thăng hoa.

Trong khi đó, ở bên kia đại dương, Cape Verde (dân số khoảng 527.000-587.000 người) cũng đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại vòng loại khu vực CAF. Đội bóng có biệt danh "Cá Mập Xanh" hiện dẫn đầu bảng D với 20 điểm, bỏ xa Cameroon 4 điểm sau trận hòa kịch tính 3-3 trước Libya hôm 8/10.

Một chiến thắng trước Eswatini vào ngày 13/10 sẽ chính thức đưa Cape Verde lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, trở thành quốc gia nhỏ thứ hai từng làm được điều này, chỉ sau Iceland. Từ vị trí chót bảng tại vòng loại AFCON trước đây, hành trình của Cape Verde là minh chứng cho tinh thần quả cảm của một đảo quốc bé nhỏ giữa Đại Tây Dương.

Với thể thức mở rộng 48 đội tại World Cup 2026, cơ hội cho những đội bóng "tý hon" như Curaçao và Cape Verde đang rộng mở hơn bao giờ hết. Nếu cả hai đội đều giành vé, giải đấu sẽ chứng kiến những câu chuyện cảm hứng chưa từng có, nơi những quốc gia nhỏ bé thách thức các gã khổng lồ bóng đá.