Haaland trong tâm bão

Dù vẫn ghi bàn đều đặn và sở hữu thống kê khiến nhiều tiền đạo mơ ước, cảm giác về một “sát thủ” đáng sợ đã phần nào nhạt đi. Mùa trước, Manchester City đánh rơi phong độ ở nhiều thời điểm quan trọng, và Haaland, dù có 34 bàn trên mọi mặt trận, vẫn bị chỉ trích là không còn giữ được thứ bản năng hủy diệt như trước.

Hai mùa đầu ở Premier League, Haaland khiến cả nước Anh phải run sợ với khả năng dứt điểm lạnh lùng và sức mạnh vượt trội. Anh giành liên tiếp hai danh hiệu Vua phá lưới (2023, 2024), phá vỡ hàng loạt kỷ lục ghi bàn và trở thành trung tâm của một Man City hoàn hảo. Nhưng mùa 2024/25 vừa qua, câu chuyện đã khác. Salah vượt qua anh trong cuộc đua Vua phá lưới, một dấu hiệu rõ ràng rằng Haaland không còn là cái tên “không thể chạm đến” như trước.

Con số 22 bàn ở Premier League vẫn rất đáng nể, song người hâm mộ Man City cảm thấy thiếu những bàn thắng quyết định ở những trận cầu lớn. Đáng chú ý, Haaland không ghi bàn trong cả hai lượt trận với Liverpool - đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch. Thêm vào đó, chấn thương mắt cá khiến anh phải nghỉ hơn một tháng, làm nhịp điệu thi đấu bị ảnh hưởng. Với một chân sút từng khiến mọi hàng thủ run rẩy, những thống kê ấy là chưa đủ.

Chỉ trích không chỉ nhắm vào Haaland mà còn hướng về Pep Guardiola. Không ít chuyên gia cho rằng hệ thống chiến thuật của Pep chưa khai thác hết sức mạnh của tiền đạo người Na Uy trong mùa vừa qua. Haaland cần không gian, cần sự hỗ trợ trực diện và tốc độ để bùng nổ, nhưng Man City nhiều thời điểm chơi quá rườm rà, khiến anh bị bó buộc.

Đây là lý do Pep phải thay đổi ở mùa giải mới. Các tân binh mà CLB mang về - những cầu thủ trẻ, giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến - được kỳ vọng sẽ giúp Haaland lấy lại bản năng sát thủ. Nhưng ngay cả khi chiến thuật được điều chỉnh, trách nhiệm lớn nhất vẫn nằm trên vai anh. Một tiền đạo đẳng cấp không chỉ chờ đợi hệ thống phục vụ, mà phải tự mình tìm ra cách để tỏa sáng.

Việc Man City công bố gia hạn hợp đồng với Haaland đến 2034 từng được coi là thông điệp cho cả châu Âu: tiền đạo người Na Uy sẽ là biểu tượng của nửa xanh thành Manchester trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, từ sau khi bản hợp đồng được ký, phong độ của anh lại không còn “bá đạo” như trước.

Niềm tin khổng lồ ấy vô tình trở thành sức ép nặng nề. Haaland không chỉ cần ghi bàn - anh cần chứng minh rằng mình xứng đáng với tham vọng Quả bóng Vàng và tầm vóc của một siêu sao số một thế giới.

Ở tuổi 25, Haaland không còn là hiện tượng mới nổi. Anh đang ở độ chín của sự nghiệp, và một mùa giải thất bại nữa có thể khiến hình ảnh của bản thân rơi vào vòng nghi ngờ. Các đối thủ tại Premier League dường như đã “bắt bài” Haaland, không còn quá hoảng loạn trước sự hiện diện của anh. Đây chính là lúc cựu sao Borussia Dortmund phải cho thấy sự thích nghi - điều mà mọi sát thủ hàng đầu như Robert Lewandowski hay Karim Benzema từng làm để duy trì đẳng cấp.

Haaland không chỉ gánh vác Man City. Mùa hè năm sau, vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra, và Na Uy đang quyết tâm giành vé dự giải đấu lớn đầu tiên sau nhiều năm. Nếu thành công, đây sẽ là sân khấu để Haaland khẳng định vị thế toàn cầu. Anh chưa từng có cơ hội tỏa sáng ở một giải đấu lớn cùng đội tuyển, và World Cup có thể là chìa khóa để bản thân bước một bước dài tới Quả bóng Vàng.

Chưa bao giờ Haaland đứng trước một mùa giải mà mọi thứ mang tính “định mệnh” đến vậy. Anh hoặc sẽ bước ra khỏi bóng nghi ngờ để trở thành thủ lĩnh thực sự của Man City và Na Uy, hoặc sẽ bị mắc kẹt trong những hoài nghi và chấn thương. Với một cầu thủ từng ghi 52 bàn ngay trong mùa đầu tiên ở Premier League, câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào quyết tâm và bản lĩnh Viking trong anh.

Không ai nghi ngờ về khả năng dứt điểm thiên bẩm của Haaland. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ là những con số. Những sát thủ vĩ đại luôn biết tỏa sáng ở thời khắc quan trọng. Nếu muốn trở thành huyền thoại thực sự, Haaland cần nhiều hơn những bàn thắng vào lưới các đội tầm trung. Anh phải là người mở ra khác biệt trong những trận cầu “sinh tử”, là điểm tựa khi Man City cần nhất.

Mùa giải mới vì thế không chỉ là cuộc chiến danh hiệu với Liverpool hay Arsenal, mà còn là cuộc chiến nội tâm của Haaland. Đã đến lúc anh phải khẳng định: bản năng sát thủ ấy vẫn còn nguyên vẹn, và bản thân chưa bao giờ bị khuất phục.

