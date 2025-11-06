Hạ tầng tạo cú hích đưa Nha Trang vào giai đoạn phát triển mới

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, Nha Trang bước vào giai đoạn phát triển toàn diện với hệ thống đô thị và du lịch cùng tạo động lực tăng trưởng.

Là đô thị hiếm hoi hưởng lợi từ đầy đủ bốn loại hình giao thông: Đường không, đường thủy, đường bộ và đường sắt, Nha Trang được xem là “điểm đến chiến lược” của Nam Trung Bộ. Vị thế này giúp Nha Trang thuận lợi trong giao thương, du lịch, thu hút đầu tư quốc tế.

Mạng lưới kết nối toàn diện tạo đòn bẩy tăng trưởng cho Nha Trang

Sân bay quốc tế Cam Ranh hiện đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, kết nối trực tiếp tới các thị trường lớn như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…. Cảng Nha Trang là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều tàu du lịch quốc tế, góp phần đưa hình ảnh Nha Trang vươn xa trên bản đồ du lịch châu Á.

Hệ thống giao thông đường bộ kết nối liên vùng cũng được đầu tư mạnh. Tuyến cao tốc TP.HCM - Nha Trang hoàn thành từ tháng 4/2024 đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai trung tâm kinh tế lớn còn khoảng 4 tiếng, mở ra cơ hội cho du lịch cuối tuần và mô hình “second home” ven biển.

Hạ tầng kết nối giúp Nha Trang bứt phá, trở thành “điểm đến chiến lược” của Nam Trung Bộ.

Cùng với đó, trục Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến hoàn thành năm 2027 sẽ kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, mở rộng không gian phát triển và giao thương liên vùng. Không quá khi nói rằng, mọi ngả đường “không - thủy - bộ” đều đổ về Nha Trang.

Bên cạnh các tuyến quốc lộ 26, 27C và đường ven biển, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Khánh Hòa với chiều dài gần 192 km đang được GPMB cấp tập. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt này sẽ tạo nên trục kết nối xuyên suốt Bắc - Nam, giảm tải cho giao thông đường bộ, đồng thời mở ra cơ hội phát triển logistics, du lịch và vận tải hàng hóa quy mô lớn.

Khi cao tốc, đường sắt tốc độ cao và logistics đồng loạt tăng tốc, bất động sản Nha Trang bước vào chu kỳ vàng đón sóng đầu tư.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, việc đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông từ cao tốc, quốc lộ đến đường sắt tốc độ cao không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, mà còn mở ra cơ hội để Khánh Hòa trở thành trung tâm kết nối mới của miền Trung.

Hạ tầng thúc đẩy đô thị hóa và du lịch bền vững

Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, khu vực Nha Trang (nay là 4 phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang) còn được định hướng phát triển dựa trên nền tảng hạ tầng đồng bộ. Sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa đang điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển đến năm 2040, tầm nhìn 2050, với mục tiêu mở rộng không gian đô thị, phân vùng chức năng rõ ràng cho các khu vực hành chính, thương mại và du lịch.

Giao thông đa chiều mở lối, Nha Trang trở thành trạm trung chuyển chiến lược của du lịch và thương mại quốc tế.

Việc mở rộng sân bay quốc tế Cam Ranh nâng công suất lên 25 triệu hành khách giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch cảng du lịch quốc tế và triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ tiếp tục củng cố vai trò trung tâm giao thông chiến lược. Khi mạng lưới kết nối ngày càng hoàn thiện, dòng khách du lịch và cư dân chất lượng cao đổ về Nha Trang được dự báo tăng mạnh, kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, thương mại và dịch vụ cao cấp.

Theo nghiên cứu của hãng phân tích dữ liệu ForwardKeys, Nha Trang xếp thứ 3 trong danh sách các điểm đến phục hồi nhanh nhất châu Á - Thái Bình Dương, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nền tảng du lịch Agoda ghi nhận Nha Trang đã vượt Tokyo để trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Hàn Quốc trong mùa hè 2025. Những kết quả này cho thấy sức hút bền vững của điểm đến được mệnh danh “thủ phủ du lịch biển” của Việt Nam.

Song song với đà phục hồi du lịch, Nha Trang đang mở rộng không gian phát triển mới. Việc hoàn thiện các tuyến cao tốc, quốc lộ và trục ven biển giúp tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo sức bật cho thương mại, dịch vụ và bất động sản. Dòng vốn đầu tư nhờ đó dịch chuyển mạnh từ khu vực ven biển Nha Trang vào các khu đô thị mới có vị trí trung tâm thuận tiện với ý tưởng độc đáo, khai phá được tiềm năng du lịch đang bỏ ngỏ của Khánh Hòa.

Khánh Hòa đẩy mạnh quy hoạch đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hé mở cơ hội đầu tư đón sóng hạ tầng

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đồng bộ các quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, gắn với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây là bước đi chiến lược để đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Nổi bật trong số đó là Charmora City nằm tại phường Nam Nha Trang. Dự án có quy mô 227 ha được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, quy hoạch thành 3 “hòn đảo” chức năng, gồm đảo Bắc, đảo Trung và đảo Nam.

Mỗi đảo mang một sắc thái trải nghiệm riêng: Đảo Bắc - đảo hành chính, đảo Trung - đảo vui chơi giải trí và đảo Nam - đảo an cư. Tất cả được kết nối hài hòa trong tổng thể chung, mọi hoạt động sống - làm việc - giải trí - nghỉ dưỡng đều được tích hợp trong một quần thể duy nhất, đồng thời thể hiện rõ tinh thần phát triển cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

Dự án Charmora City quy hoạch 3 “hòn đảo” chức năng hành chính, vui chơi giải trí, an cư.

Charmora City dự kiến đánh dấu lần đầu tiên mô hình Sponge City - mô hình quy hoạch đột phá lấy cảm hứng từ cấu trúc linh hoạt của miếng bọt biển - được áp dụng tại Việt Nam.

Thay vì để nguồn nước tự nhiên trôi đi lãng phí hay gây ngập úng, Sponge City áp dụng các giải pháp thấm hút, lọc, giữ nước qua hệ thống sông hồ, công viên, đường sá… Cây cối được ươm trồng và phát triển trên nguồn nước này trở thành vành đai xanh, kiến tạo một đô thị sinh thái bền vững, không lo ngập lụt.

Tại Nha Trang, Charmora City mang đến cách tiếp cận đột phá, nương theo dòng chảy của các dòng sông, biến nước thành nguồn năng lượng sống. Charmora City dự kiến vận hành như một hệ sinh thái khép kín: Nước được hấp thụ - lọc - lưu giữ và tái sử dụng, góp phần giảm tải hệ thống thoát nước đô thị, đồng thời tạo vi khí hậu mát lành quanh năm.

Charmora City áp dụng mô hình Sponge City, kiến tạo đô thị sinh thái bền vững.

Cùng với quy hoạch đồng bộ, bệ phóng từ du lịch và chính sách thu hút đầu tư cởi mở, Nha Trang - Khánh Hòa đang đón vận hội phát triển mới. Cuộc cách mạng về hạ tầng không chỉ là đòn bẩy cho kinh tế, mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, với đích ngắm hướng về “thế hệ” khu đô thị hiện đại, đẳng cấp với ý tưởng độc đáo, đáp ứng nhu cầu người thành đạt, người nước ngoài, lao động trình độ cao sẽ đổ về Nha Trang trong thời gian tới.