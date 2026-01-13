Hạ tầng mở lối, người trẻ dịch chuyển về đô thị cửa ngõ phía tây

Hạ tầng vành đai - cao tốc đang tái cấu trúc không gian đô thị TP.HCM, kéo theo làn sóng dịch chuyển nơi sống của cư dân về các đô thị cửa ngõ.

Hạ tầng vành đai - cao tốc đang tái cấu trúc không gian đô thị TP.HCM, kéo theo làn sóng dịch chuyển nơi sống của cư dân về các đô thị cửa ngõ.

Trong một thập kỷ qua, bản đồ đô thị quanh TP.HCM ghi nhận sự thay đổi rõ rệt với số lượng đô thị dọc theo các tuyến vành đai tăng nhanh, phản ánh làn sóng phát triển xoay quanh hệ thống cao tốc và hạ tầng liên vùng.

Sự dịch chuyển nơi sống về các đô thị cửa ngõ, đô thị quanh trục vành đai - cao tốc không chỉ xuất phát từ áp lực khi nội thành TP.HCM ngày càng chật hẹp và chi phí tăng cao. Ở tầng sâu hơn, đây là tín hiệu của sự chuyển dịch mang tính thời đại: Hạ tầng tái cấu trúc theo hướng đa trung tâm kéo theo việc phân bổ lại không gian sống và nhu cầu bất động sản của toàn vùng đô thị.

Suốt nhiều năm sống và làm việc tại TP.HCM, gia đình anh Quốc Bình (36 tuổi) quen với nhịp sống tại căn hộ thuê nằm trong quận trung tâm. Đổi lại, mỗi tháng anh đều đặn chi 10 triệu đồng tiền thuê nhà. Hơn chục năm “ở tạm”, khoản tích lũy hơn 500 triệu đồng vẫn chưa đủ để gia đình anh chạm tay vào giấc mơ sở hữu căn nhà trong nội thành.

Quan trọng hơn là nhu cầu thay đổi môi trường và tiện ích xung quanh, khi con trai đến tuổi đi học. “Khói bụi, kẹt xe giờ cao điểm, thiếu không gian xanh cho con khám phá khiến tôi tự hỏi liệu việc ‘bám trụ’ trung tâm có còn là lựa chọn tối ưu cho gia đình. Tôi tìm hiểu khu đô thị vệ tinh quanh TP.HCM và nhận thấy nhà ở khu vực này có mức giá dễ tiếp cận hơn, tiện ích cũng đầy đủ, hoàn toàn thay đổi quan điểm của tôi về việc sống xa trung tâm thành phố”, anh cho biết.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, nhóm khách hàng Millennials và Gen Z như anh Bình chiếm khoảng 44% dân số Việt Nam và đang trở thành nhóm khách hàng dẫn dắt xu hướng thị trường bất động sản (tỷ lệ người mua, thuê, đầu tư lên đến khoảng 70% trong nhóm tuổi). Với quan điểm độc đáo, nhóm khách hàng này đang cho thấy sự thay đổi trong “khẩu vị” an cư. Nếu trước đây, tiêu chí chọn bất động sản thường xoay quanh vị trí trung tâm, gần chỗ làm, thì nay, người trẻ sẵn sàng dịch chuyển khỏi lõi đô thị để đổi lấy không gian sống rộng rãi, môi trường trong lành và nhịp sống cân bằng hơn. Bài toán an cư không còn “ở đâu cho gần”, mà là “ở đâu thoải mái, chất lượng sống đảm bảo”.

Các chuyên gia bất động sản nhận định có nhiều lý do khiến người trẻ cân nhắc lựa chọn đô thị nằm dọc trục vành đai - cao tốc. Đầu tiên, so với nhà ở tại khu vực trung tâm, mặt bằng giá tại đô thị cửa ngõ được đánh giá là dễ tiếp cận, phù hợp khả năng tài chính và kế hoạch an cư dài hạn. Song song đó, hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng liên tục được đầu tư và từng bước hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng tính kết nối. Đáng chú ý, đây cũng là vùng quy hoạch mới, nơi các trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ đang hình thành, kéo theo cơ hội việc làm và sự xuất hiện của cộng đồng cư dân trẻ.

Sau sáp nhập các tỉnh thành, trục phát triển kinh tế có sự dịch chuyển thành đa trung tâm - đa cực phát triển. Thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào lõi TP.HCM, nhiều vùng cửa ngõ và đô thị vệ tinh liền kề vành đai - cao tốc được mở rộng quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông. Tại TP.HCM, sau Vành đai 1 và 2 phục vụ nội đô, Vành đai 3 và Vành đai 4 trở thành hai trục xương sống quan trọng nhất trong chiến lược mở rộng đô thị và tăng cường kết nối vùng trong 10-20 năm tới.

Thực tế tại nhiều quốc gia châu Á đã chứng minh hạ tầng đường vành đai là yếu tố cốt lõi thúc đẩy hình thành đô thị vệ tinh, giảm áp lực dân số lên khu lõi và tạo mạng lưới kết nối thông suốt giữa các trung tâm. Tại Tokyo (Nhật Bản), hệ thống đường vành đai và mạng lưới cao tốc hướng tâm tạo điều kiện để đô thị ngoài lõi như Saitama, Chiba hay Kanagawa phát triển mạnh. Hay Seoul (Hàn Quốc) với tuyến vành đai và cao tốc liên vùng thúc đẩy sự bứt phá của thành phố vệ tinh như Bundang, Ilsan hay Pangyo - nơi vừa là vùng an cư, vừa hình thành các cụm công nghệ, tài chính mới. Có thể thấy, hạ tầng giao thông hoàn thiện là động lực để đô thị cửa ngõ ngày càng thu hút nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là người có nhu cầu ở thật và người mua nhà lần đầu.

Quay lại bức tranh đô thị hóa ra các vùng vệ tinh quanh TP.HCM, nhiều khu vực đang từng bước chuyển mình với hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Trong làn sóng đó, khu tây nổi lên như một trong số ít khu vực còn sở hữu quỹ đất rộng, đủ dư địa để phát triển các đại đô thị quy mô gắn với tầm nhìn dài hạn.

Không chỉ đóng vai trò cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Long An và Tiền Giang, khu tây còn hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng giao thông sẽ hình thành trong tương lai. Điều này giúp tăng tính liên thông giữa các khu vực gồm tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, Trần Văn Giàu (TL10), Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú mở rộng, cao tốc Bắc - Nam phía tây, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, trục Lương Hòa - Bình Chánh… Đặc biệt, với lợi thế kết nối hơn 40 khu công nghiệp lân cận thuộc vùng công nghiệp trọng điểm phía Nam, khu tây TP.HCM đang dần trở thành điểm đến an cư mới của lực lượng lao động trẻ, chuyên gia và người nước ngoài. Qua đó, khu vực này góp phần đón đầu xu hướng giãn dân và hình thành cộng đồng cư dân đa dạng, sôi động tại khu vực.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của đại đô thị được quy hoạch bài bản tại khu tây cho thấy tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong việc đón đầu nhu cầu an cư. The Win City của liên doanh Thắng Lợi Group - An Cường và Central là một trong những dự án đi theo hướng này, bổ sung lựa chọn chất lượng cho nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm không gian sống với khả năng kết nối thuận tiện và mức giá dễ tiếp cận.

Định vị tại khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM, The Win City tọa lạc ngay điểm giao của các trục hạ tầng trọng yếu gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Khi hạ tầng hoàn thiện và thông xe kỹ thuật, từ The Win City, cư dân kết nối nhanh tiện ích liền kề như nút giao Vành đai 3 và Trần Văn Giàu (5 phút); Đại học Tân Tạo (8 phút); Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa (15 phút); chợ Bến Thành, AEON Mall Bình Tân (25 phút); sân bay Tân Sơn Nhất (30 phút); sân bay Quốc tế Long Thành (45 phút); Vũng Tàu (90 phút)…

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, The Win City còn nằm liền kề gần 40 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đến 90%. Đây là nền tảng cho nhu cầu ở thật và cho thuê từ lực lượng chuyên gia, kỹ sư và người lao động, qua đó tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho bất động sản khu vực.

Với quy mô 13,1 ha, The Win City được quy hoạch như một khu đô thị thế hệ mới, trong đó con người, đặc biệt là người trẻ và gia đình trẻ trở thành trung tâm của mọi định hướng phát triển. Dự án được chia thành ba phân khu Victory Heights (C), Glory Sky (B) và Prime Majestic (A), triển khai theo lộ trình từng giai đoạn nhằm đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng, tiện ích và hình thành cộng đồng cư dân trẻ, năng động, gắn bó lâu dài.

Tổng thể dự án cung ứng gần 6.000 sản phẩm gồm căn hộ, shophouse, khối thương mại và văn phòng. Trong đó, cơ cấu căn hộ đa dạng từ 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ +, 2 đến 3 phòng ngủ. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm phù hợp với gia đình trẻ chiếm tỷ trọng lớn, như căn hộ 1 phòng ngủ + chiếm 15,6%, căn hộ 2 phòng ngủ (1-2 vệ sinh) chiếm tới 59,4%, đáp ứng nhu cầu an cư cho các cặp vợ chồng trẻ, gia đình có con nhỏ và chuyên gia làm việc dài hạn tại khu vực.

Không chạy theo mật độ xây dựng cao, The Win City xây dựng khoảng 29,82% quỹ đất. Hơn 70% diện tích còn lại được dành cho cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng và hệ tiện ích nội khu, tạo nên môi trường sống thoáng đãng, an toàn và giàu tính kết nối, một yếu tố đặc biệt quan trọng với gia đình trẻ trong bối cảnh đô thị ngày càng nén chặt.

Trên nền tảng đó, chủ đầu tư phát triển mô hình “One stop living hub” với hơn 100 tiện ích tích hợp cho sinh hoạt - làm việc - học tập - giải trí - chăm sóc sức khỏe. Mô hình này giúp người trẻ tối ưu thời gian, giảm áp lực di chuyển và nâng cao chất lượng sống mỗi ngày.

Điểm nhấn trung tâm của khu đô thị là tòa cao ốc thương mại Win Mark cao 33-42 tầng, một trong những tổ hợp thương mại cao tầng xuất hiện sớm và hiếm hoi tại cửa ngõ tây TP.HCM. Win Mark tích hợp trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, không gian văn hóa & giải trí, khu ẩm thực, văn phòng, khách sạn 5 sao và căn hộ hạng sang, đóng vai trò “trái tim sôi động” của toàn khu, nơi cư dân trẻ có thể vừa sinh sống, làm việc, vừa tận hưởng nhịp sống hiện đại mà không cần đi xa.

Song song với nhu cầu phát triển của con trẻ, trường liên cấp song ngữ quốc tế Win Edu (cấp 1-3) được quy hoạch ngay trong nội khu, liên thông trực tiếp với các không gian tiện ích trung tâm phân khu Victory Heights. Hệ thống cơ sở vật chất mới, chương trình giảng dạy đạt chuẩn cùng dịch vụ căn hộ nội trú an toàn giúp trẻ học tập - rèn luyện - thư giãn trong cùng một không gian, mang lại sự an tâm cho các gia đình trẻ, đặc biệt là phụ huynh bận rộn.

Về chăm sóc sức khỏe, phòng khám đa khoa quốc tế Win Mec hoạt động 24/7, cung cấp đầy đủ các dịch vụ thăm khám, tiêm phòng, xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động cho cả gia đình ngay trong khuôn viên dự án.

Hệ tiện ích vận động, thư giãn cũng được ưu tiên phát triển với hồ bơi dài chuẩn Olympic 50 m, tổng diện tích gần 700 m2, thiết kế liền mạch cho người lớn và trẻ em. Bao quanh là vườn nhiệt đới đa tầng, kết hợp yếu tố nước, đá và vườn dược liệu, tạo nên không gian sống nơi người trẻ tái tạo năng lượng và gia đình tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết sau giờ làm việc, học tập.

Đặc biệt, The Win City đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 212 tỷ đồng , đủ điều kiện bán hàng và sẵn sàng ký hợp đồng mua bán. Dự án đồng thời được vinh danh top 5 “Bất động sản giá trị thật tiêu biểu vùng động lực phía Nam năm 2025” tại Diễn đàn Bất động sản Vùng động lực phía Nam lần thứ I, do Reatimes và VIRES tổ chức. Đây là sự ghi nhận của thị trường đối với một dự án quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và định hướng phục vụ nhu cầu ở thật của người trẻ, gia đình trẻ.

Một bảo chứng quan trọng cho The Win City là sự hợp tác của những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản gồm chủ đầu tư Thắng Lợi Group, đơn vị cung cấp vật liệu và giải pháp gỗ công nghiệp An Cường và tổng thầu Central. Thắng Lợi Group là chủ đầu tư lớn, uy tín tại thị trường Việt Nam, đặc biệt khu vực phía tây TP.HCM với hàng loạt dự án đô thị đã ra mắt như The Sol City, The Diamond City, Central Hill, J-Dragon, Young Town. Đây cũng là tên tuổi đứng sau nhiều khu dân cư - thương mại lớn tại Long An và vùng giáp TP.HCM. Mô hình chủ đầu tư đảm nhiệm việc triển khai xuyên suốt từ phát triển dự án, thi công xây dựng đến hoàn thiện nội thất giúp kiểm soát tốt hơn chất lượng công trình, tiến độ và chi phí đầu vào, góp phần giảm rủi ro trong quá trình phát triển dự án, tạo giá trị sử dụng bền vững trong dài hạn.

Trong kỷ nguyên vươn mình của đô thị vệ tinh, thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của nhiều đại đô thị quy hoạch bài bản quanh trục vành đai - cao tốc như một xu hướng phát triển tất yếu. Đáp ứng trọn vẹn tiêu chí về chuẩn sống hiện đại, The Win City trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho tệp khách hàng trẻ đang tìm kiếm chốn an cư với không gian sống hiện đại, khả năng kết nối linh hoạt cùng mức giá tương xứng với trải nghiệm sống cao cấp mà nơi này mang lại.