Hà Nội yêu cầu dừng thu nộp hồ sơ giấy liên quan đến thủ tục sổ đỏ

  • Thứ bảy, 25/10/2025 15:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hà Nội quán triệt cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến sổ đỏ dưới hình thức trực tuyến toàn trình.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Công văn nêu rõ: Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thủ tướng về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Trong đó có nội dung “yêu cầu không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu”, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm phục vụ hành chính công/chi nhánh, các điểm phục vụ hành chính công và tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu như: Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD; Đăng kí biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) như đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ; Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng...

thu tuc dat dai, hanh chinh ha noi, thu tuc so do anh 1

Ảnh minh họa.

Hà Nội quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ, giải quyết TTHC đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu dưới hình thức trực tuyến toàn trình, không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức, thời điểm nào.

Các Sở, Ban, Ngành thực hiện rà soát, xây dựng, trình phê duyệt phương án tái cấu trúc đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, giải quyết toàn trình đối với TTHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; UBND các xã, phường bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân có nhu cầu thực hiện TTHC tại các Chi nhánh, Điểm Phục vụ hành chính công.

Danh sách 25 TTHC thiết yếu thực hiện trực tuyến:

thu tuc dat dai, hanh chinh ha noi, thu tuc so do anh 2
thu tuc dat dai, hanh chinh ha noi, thu tuc so do anh 3

Dự kiến từ 2026, người dân phải cung cấp số lượng nhà, đất sở hữu

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định mới, trong đó đề xuất yêu cầu người dân cung cấp thông tin về sở hữu nhà, đất để cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia.

6 giờ trước

Người dân được gì khi định danh nhà, đất?

Theo Công an TP.HCM, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sẽ góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đất đai, cùng nhiều lợi ích khác cho người dân.

29:1720 hôm qua

'Làm sạch' dữ liệu 50 triệu thửa đất trước 15/12

Theo Bộ NN&MT, dự kiến các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành nhập liệu, kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15/12, phần còn lại cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

18:18 5/10/2025

https://tienphong.vn/ha-noi-yeu-cau-dung-viec-thu-nop-ho-so-giay-lien-quan-den-thu-tuc-so-do-post1790223.tpo

Trần Hoàng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

thủ tục đất đai hành chính hà nội thủ tục sổ đỏ Hà Nội thủ tục đất sổ đỏ hành chính công

    Intel se chuyen them san xuat den Viet Nam hinh anh

    Intel sẽ chuyển thêm sản xuất đến Việt Nam

    51 phút trước 16:33 25/10/2025

    0

    Tập đoàn Intel có kế hoạch chuyến hoạt động lắp ráp, đóng gói và kiểm định từ cơ sở tại nhà máy Costa Rica sang các thị trường tiềm năng như Việt Nam.

