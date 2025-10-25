Dự kiến từ 2026, người dân phải cung cấp số lượng nhà, đất sở hữu

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định mới, trong đó đề xuất yêu cầu người dân cung cấp thông tin về sở hữu nhà, đất để cập nhật vào hệ thống dữ liệu quốc gia.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sẽ phải cung cấp dữ liệu chi tiết về bất động sản đang sở hữu. Ảnh: Khương Nguyễn.

Dự thảo Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng soạn thảo, thay thế Nghị định 94/2024 của Chính phủ.

Theo đó, hệ thống dữ liệu quốc gia sẽ được xây dựng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, kết nối với các cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tín dụng và thuế. Mục tiêu là tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động nhà ở và bất động sản, phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và giám sát thị trường.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phải cung cấp thông tin về địa chỉ, số lượng, diện tích, tình trạng pháp lý, thời hạn và hình thức sở hữu... của bất động sản đang nắm giữ.

Còn trong giao dịch, Bộ Xây dựng đề nghị Nhà nước khuyến khích người dân thực hiện qua sàn giao dịch bất động sản, trung tâm giao dịch bất động sản hoặc các phương thức giao dịch điện tử nhằm nâng cao tính minh bạch, thuận lợi và hiệu quả giám sát. Nhà nước cũng sẽ theo dõi dữ liệu về số lượng giá giao dịch, giá trị giao dịch... của các bất động sản.

Dự thảo cũng bổ sung thông tin về thụ hưởng chính sách, hỗ trợ nhà ở gồm thông tin định danh, loại hình thụ hưởng (nhà xã hội, nhà ở cho người có công, nhà cho người nghèo, cận nghèo...), số lượng và thời gian thụ hưởng. Người dân thuộc nhóm được mua nhà xã hội cần cung cấp thông tin định danh cá nhân, hình thức đăng ký (mua, thuê, thuê mua) và dự án sẽ đăng ký.

Ngoài dữ liệu về sở hữu, giao dịch, Bộ Xây dựng đề xuất hệ thống phải quản lý các nội dung về thông tin về dự án, giao dịch, giá cả, tồn kho, chứng chỉ môi giới, vốn đầu tư nước ngoài, dư nợ tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Các thông tin này, nếu nghị định được ban hành, sẽ được cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề xuất tạo mã số bất động sản và quản lý trên hệ thống thông tin. Mỗi dự án bất động sản sẽ được gắn tự động một mã số duy nhất, bảo đảm tính định danh và không thay đổi trong suốt vòng đời dữ liệu. Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sẽ khởi tạo mã số này trên địa bàn tại thời điểm dự án được chấp thuận, phê duyệt đồng thời tiếp tục liên kết, cập nhật dữ liệu với từng sản phẩm trong dự án đó.

Theo kế hoạch trong dự thảo, hệ thống sẽ được chuẩn bị từ quý IV/2025 và dự kiến vận hành chính thức từ quý IV/2026, sau giai đoạn thí điểm tại 5 thành phố lớn gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.