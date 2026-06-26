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Xã hội

Hà Nội: Vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, cây xanh bị phạt tới 20 triệu đồng

  • Thứ sáu, 26/6/2026 19:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo quy định mới áp dụng từ ngày 1/7, hành vi treo, đặt, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị xử phạt.

Từ 1/7, treo, dán sản phẩm quảng cáo trên cột, trụ điện, cây xanh bị phạt tới 20 triệu đồng.

Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND được ban hành trên cơ sở Luật Thủ đô 2026 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo sẽ bị xử phạt ở mức cao gấp 2 lần quy định hiện hành.

Theo nghị quyết, các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ bị áp dụng mức phạt bằng 2 lần mức phạt tiền tương ứng quy định tại Nghị định 87/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị xử phạt 10 - 20 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo có sử dụng các từ ngữ như “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định sẽ bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Đối với hành vi quảng cáo sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, mức xử phạt được áp dụng từ 40-80 triệu đồng.

Hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội có thể bị xử phạt từ 40-80 triệu đồng tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

Nghị quyết cũng quy định mức xử phạt 160 - 200 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo có nội dung làm ảnh hưởng sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ; anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; lãnh tụ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đối với hoạt động quảng cáo trên báo chí, hành vi phát hành phụ trương quảng cáo không đúng quy định; quảng cáo trên bản tin; quảng cáo không phân biệt rõ với nội dung thông tin sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng.

Đối với các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hành vi treo, đặt, dán hoặc dựng sản phẩm quảng cáo có kích thước, vị trí không đúng quy định; đặt tên hoặc thể hiện nội dung quảng cáo không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Nghị quyết cũng quy định mức xử phạt từ 10-20 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Sau khi Nghị quyết được ban hành, phần lớn người dân Thủ đô bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ cao trước việc Hà Nội tăng gấp đôi mức phạt đối với các vi phạm về văn hóa và quảng cáo.

Ông Lê Đình Lâm - cán bộ hưu trí phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội cho rằng, đây là biện pháp mạnh tay, cần thiết để chấm dứt tình trạng nhếch nhác đô thị kéo dài, trả lại sự sạch đẹp cho không gian công cộng.

“Thời gian qua, người dân khá bức xúc với tình trạng tờ rơi, rao vặt dán chằng chịt lên cột điện, tường nhà, trạm xe buýt. Tôi hy vọng với số tiền phạt tăng cao nạn "rác" quảng cáo sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Đồng thời, việc nâng mức phạt giúp loại bỏ các tấm biển quảng cáo sai quy định, rách nát hoặc trơ khung sắt gây mất thẩm mỹ ở nhiều khu vực công cộng của Thủ đô”, ông Lâm chia sẻ.

Được biết, trước quy định trên, hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã khuyến nghị các hội viên chủ động rà soát toàn bộ hoạt động quảng cáo đang triển khai; kiểm tra tính hợp pháp của nội dung quảng cáo; rà soát hợp đồng sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, KOL, KOC; đồng thời đánh giá lại hệ thống biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định, hạn chế tối đa nguy cơ bị xử phạt...

Hà Nội đề xuất phạt đến 20 triệu đồng khi treo quảng cáo trên cột điện

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Theo Ngọc Minh/An ninh thủ đô

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