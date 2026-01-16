Hà Nội sẽ có công viên công nghệ số rộng gần 200 ha

Dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn (Hà Nội) có quy mô gần 200ha, vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng.

Sáng nay (16/1), UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là một dự án công nghệ lớn trên phạm vi cả nước, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, khẳng định công viên công nghệ số được thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước.

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của FPT trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án. Việc một doanh nghiệp công nghệ trong nước mạnh dạn đầu tư lớn, đầu tư dài hạn, gắn chiến lược phát triển của mình với mục tiêu làm chủ công nghệ lõi của quốc gia là điều rất đáng trân trọng, thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm đối với sự phát triển của Thủ đô và của đất nước.

"Lãnh đạo TP. Hà Nội kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; triển khai dự án đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ pháp luật; qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội, phù hợp với tầm nhìn đã được xác lập trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Dưới góc độ nhà đầu tư, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, khẳng định trong kỷ nguyên mới, công nghệ không chỉ là động lực tăng trưởng hay năng suất, mà là nền tảng để Việt Nam giữ được tự chủ, tự lực, tự cường và bảo vệ đất nước.

Theo chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, để con người có thể nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, điều kiện quan trọng nhất là phải có một không gian xứng đáng cho học tập, làm việc và sáng tạo.

"Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn sẽ trở thành nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu - đào tạo - doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”, ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: BTC.

Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn có tổng quy mô 196,8 ha, được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời tạo lập mô hình môi trường sống - làm việc - sáng tạo liên hoàn (Work - Live - Innovate).

Phối cảnh một phần dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp. Ảnh: BTC.

Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9ha. Phần diện tích còn lại của khu công viên được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao.

Thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027.