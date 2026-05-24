Hà Nội phân luồng giao thông để thi công hệ thống chiếu sáng

Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (cầu Thăng Long - nút giao với đường Quốc lộ 2) để thi công, nâng cấp hệ thống chiếu sáng.

Ngày 23/5, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết để thi công dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng tuyến đường Võ Văn Kiệt nằm trên địa bàn các xã: Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sở Xây dựng đã chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ cầu Thăng Long đến nút giao với đường Quốc lộ 2).

Cụ thể, giai đoạn 1, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát dải phân cách bên trái đường Võ Văn Kiệt (hướng đi nút giao đường Quốc lộ 2), rào chắn di động 1 làn phương tiện sát dải phân cách bên trái (hướng đi nút giao đường Quốc lộ 2), chiều rộng 3,5 m để thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Ảnh: TTXVN.

Thi công theo từng phân đoạn chiều dài 50-70 m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Đơn vị thi công chỉ được phép thi công giờ thấp điểm sáng, chiều và không được phép thi công giờ cao điểm sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hàng ngày theo quy định của UBND thành phố Hà Nội; các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường nhằm giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Giai đoạn 2, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát hộ lan bên phải đường Võ Văn Kiệt (hướng đi nút giao đường Quốc lộ 2), rào chắn di động toàn bộ làn xe máy bên phải đường Võ Văn Kiệt (hướng đi nút giao đường Quốc lộ 2); các phương tiện xe máy và thô sơ lưu thông vào làn đường cho các phương tiện ôtô trong phạm vi rào chắn, kết thúc phạm vi rào chắn các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông tại phần đường theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Giai đoạn 3, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát hộ lan bên phải đường Võ Văn Kiệt (hướng đi cầu Thăng Long), rào chắn di động toàn bộ làn xe máy bên phải đường Võ Văn Kiệt (hướng đi cầu Thăng Long); các phương tiện xe máy và thô sơ lưu thông vào làn đường cho các phương tiện ôtô trong phạm vi rào chắn, kết thúc phạm vi rào chắn các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông tại phần đường theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Đối với giai đoạn 2 và giai đoạn 3, thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 30-50m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Đơn vị thi công chỉ được phép thi công từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau; trước 5h sáng, các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường nhằm giảm thiểu gây ùn tắc giao thông. Thời gian thực hiện từ ngày 26/5 đến hết ngày 26/8.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, để thi công dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng các tuyến đường Trường Sa trên địa bàn xã Vĩnh Thanh và xã Đông Anh, Sở Xây dựng đã chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường Trường Sa; Bắc Thăng Long-Vực Dê.

Cụ thể, đường Trường Sa (từ nút giao cầu Vĩnh Ngọc đến cầu Đông Trù): Giai đoạn 1, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát vỉa hè bên phải đường Trường Sa (hướng đi cầu Đông Trù), rào chắn di động làn xe máy bên phải đường Trường Sa (hướng đi cầu Đông Trù), chiều rộng rào chắn 3 m, chiều rộng làn xe máy còn lại khoảng 2 m để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Giai đoạn 2, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng sát vỉa hè bên phải đường Trường Sa (hướng đi cầu Vĩnh Ngọc), rào chắn di động làn xe máy bên phải đường Trường Sa (hướng đi cầu Vĩnh Ngọc), chiều rộng rào chắn 3,0 m, chiều rộng làn xe máy còn lại khoảng 2 m để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Giai đoạn 3, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng dải phân cách giữa đường Trường Sa, rào chắn di động 1 làn phương tiện bên phải sát dải phân cách giữa (hướng đi cầu Vĩnh Ngọc), chiều rộng rào chắn 3,5 m, tổ chức giao thông cho các phương tiện ôtô lưu thông tại 2 làn còn lại bề rộng 7 m để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Các đơn vị thi công theo từng phân đoạn chiều dài 30-50 m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Đồng thời, đơn vị thi công chỉ được phép thi công giờ thấp điểm sáng, chiều và không được phép thi công giờ cao điểm sáng 6-9h, chiều 16-19h30 hàng ngày theo quy định của UBND thành phố Hà Nội; các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường nhằm giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đường 6 km (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê), rào chắn di động 1 làn sát vỉa hè bên phải đường Bắc Thăng Long-Vực Dê (hướng Bắc Thăng Long - Vực Dê - nút giao Trường Sa), chiều rộng rào chắn 3m, chiều rộng làn còn lại khoảng 7 m để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn phục vụ thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Đối với việc thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng cầu vượt Đông Trù trên đường Hoàng Sa: Giai đoạn 1, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng làn bên phải cầu vượt Đông Trù trên đường Hoàng Sa (hướng đi trung tâm thành phố), rào chắn di động toàn bộ làn xe máy bên phải đường cầu vượt Đông Trù (hướng đi trung tâm thành phố) để thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng. Các phương tiện xe máy và thô sơ lưu thông vào làn đường cho các phương tiện xe ôtô trong phạm vi rào chắn; kết thúc phạm vi rào chắn, các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông tại phần đường theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Giai đoạn 2, thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng làn bên phải cầu vượt Đông Trù trên đường Hoàng Sa (hướng đi Long Biên), rào chắn di động toàn bộ làn xe máy bên phải đường cầu vượt Đông Trù (hướng đi Long Biên) để thi công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng. Các phương tiện xe máy và thô sơ lưu thông vào làn đường cho các phương tiện ôtô trong phạm vi rào chắn; kết thúc phạm vi rào chắn, các phương tiện xe máy và xe thô sơ lưu thông tại phần đường theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Thi công theo từng phân đoạn chiều dài 20-30 m, sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Đơn vị thi công chỉ được phép thi công từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau; trước 5h sáng, các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường nhằm giảm thiểu gây ùn tắc giao thông. Thời gian thực hiện từ ngày 23/5 đến hết ngày 23/8.