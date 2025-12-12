Hà Nội ô nhiễm thứ 3 thế giới, người dân che kín mặt đối phó bụi

Theo trang tổng hợp dữ liệu IQAir, chuyên thu thập và xếp hạng chất lượng không khí dựa trên các trạm quan trắc toàn cầu, lúc 7h30 ngày 12/12, Hà Nội đứng thứ ba trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI 281, chỉ sau Lahore (Pakistan) và Delhi (Ấn Độ). Đây là ngày thứ tư liên tiếp chỉ số duy trì ngưỡng này, trở thành đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất từ đầu mùa đông tại Hà Nội.