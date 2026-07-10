Hà Nội lý giải cảnh ngập cục bộ một số tuyến đường sau nửa giờ mưa lớn

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội lý giải hiện tượng ngập cục bộ một số tuyến phố sau trận mưa vào chiều 9/7.

Ngày 10/7, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) thông tin về tình hình thoát nước sau trận mưa lớn kéo dài 30 phút.

Theo đơn vị này, chiều qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, khu vực trung tâm Hà Nội ghi nhận lượng mưa phổ biến 40-80mm. Một số nơi có lượng mưa cao như Yên Sở 84,4mm, Việt Hưng 73,6mm, Hoàng Mai 63,7mm, Hai Bà Trưng 52,8mm và Thanh Liệt 46,5mm.

Trận mưa chiều 9/7 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập úng.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số điểm trên địa bàn thành phố xảy ra ngập cục bộ, gồm Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, Quang Trung - Trần Quốc Toản, nút giao Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu.

Khi mưa xảy ra, trung tâm đã yêu cầu đơn vị thi công vận hành mở cửa xả vào hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất để đảm bảo thoát nước cho khu vực xung quanh (do dự án đang trong quá trình thực hiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng).

Tuy nhiên, do công tác vận hành cửa phai kết nối trục thoát nước phố Quang Trung với hồ điều hòa công viên Thống Nhất chậm, chưa kịp thời gây ra hiện tượng ngập cục bộ.

Sau 30 phút khi cửa phai được mở, các điểm úng ngập trên đã rút hết nước. Hệ thống thoát nước cục bộ sau khi được đầu tư, đưa vào vận hành công tác tiêu thoát nước nhanh, và các điểm úng ngập khác đều được kiểm soát ngoài sự cố đáng tiếc do thao tác vận hành cửa phai chậm kết nối hồ điều hòa công viên Thống Nhất nêu trên.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố đã tổ chức họp kiểm điểm vào tối cùng ngày để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức vận hành hệ thống không để xảy ra sự cố như vừa qua.