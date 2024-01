Hà Nội lọt top điểm du lịch giá mềm nhất 2024

Istanbul về 4 với 59,3/80 điểm. Thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ ghi điểm với hệ thống văn hóa, lịch sử phong phú, kiến trúc cổ kính. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, giá cả tại Istanbul vẫn rẻ hơn nhiều so với nhiều nước trên thế giới, Travel Off Path nhận định. Du khách có thể thưởng thức món bánh truyền thống Baklava hay thịt nướng, đĩa meze Địa Trung Hải (một đĩa gồm nhiều món ăn khác nhau) với giá khoảng 10 USD , khoảng 245.000 đồng. Ảnh: Travel Off Path.